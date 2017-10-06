Ставрополье выделит 200 млн рублей на проект казачьего кадетского корпуса в Кисловодске

ПЯТИГОРСК, 6 октября. /ТАСС/. Власти Ставрополья выделят 200 млн рублей в 2018 году на актуализацию проекта казачьего кадетского корпуса в Кисловодске, разработанного четыре года назад. Об этом глава региона Владимир Владимиров заявил в пятницу на встрече с членами Совета Федерации и депутатами Госдумы от Ставропольского края.

"Мы проведём ревизию проекта, и на эти цели закладываем около 200 млн рублей в проекте краевого бюджета на следующий год. Просьба поддержать строительство казачьего кадетского корпуса на федеральном уровне", - привела пресс-служба губернатора края слова Владимирова.

По словам губернатора, данный проект входит в комплексный план развития города-курорта Кисловодска, однако проектно-сметная документация корпуса, составленная несколько лет назад, нуждается в обновлении. "Предложения нашли поддержку у парламентариев, будут проработаны с федеральными органами власти, в Совете Федерации и в Госдуме", - уточнила пресс-служба.

Как ранее сообщалось, на Ставрополье свыше 6,5 тыс. детей обучаются в 309 кадетских классах, из которых 257 - казачьи. Также с 2013 года обсуждается строительство Северо-Кавказского казачьего кадетского корпуса на 420 учащихся в западной части города-курорта Кисловодска. Проектом стоимостью около 2 млрд рублей предусмотрено строительство на участке около 10 га учебного, административного, спортивного и трех спальных корпусов, конюшни с манежем для обучения кадетов навыкам верховой езды, а также теплиц и спортплощадок.