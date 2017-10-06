Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ставрополье выделит 200 млн рублей на проект казачьего кадетского корпуса в Кисловодске

Общество
6 октября, 17:15 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 6, октября. /ТАСС

Общая стоимость проекта составляет примерно 2 млрд рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЯТИГОРСК, 6 октября. /ТАСС/. Власти Ставрополья выделят 200 млн рублей в 2018 году на актуализацию проекта казачьего кадетского корпуса в Кисловодске, разработанного четыре года назад. Об этом глава региона Владимир Владимиров заявил в пятницу на встрече с членами Совета Федерации и депутатами Госдумы от Ставропольского края.

"Мы проведём ревизию проекта, и на эти цели закладываем около 200 млн рублей в проекте краевого бюджета на следующий год. Просьба поддержать строительство казачьего кадетского корпуса на федеральном уровне", - привела пресс-служба губернатора края слова Владимирова.

По словам губернатора, данный проект входит в комплексный план развития города-курорта Кисловодска, однако проектно-сметная документация корпуса, составленная несколько лет назад, нуждается в обновлении. "Предложения нашли поддержку у парламентариев, будут проработаны с федеральными органами власти, в Совете Федерации и в Госдуме", - уточнила пресс-служба.

Как ранее сообщалось, на Ставрополье свыше 6,5 тыс. детей обучаются в 309 кадетских классах, из которых 257 - казачьи. Также с 2013 года обсуждается строительство Северо-Кавказского казачьего кадетского корпуса на 420 учащихся в западной части города-курорта Кисловодска. Проектом стоимостью около 2 млрд рублей предусмотрено строительство на участке около 10 га учебного, административного, спортивного и трех спальных корпусов, конюшни с манежем для обучения кадетов навыкам верховой езды, а также теплиц и спортплощадок.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Бизнесмены Владимирской области помогут пострадавшим при столкновении автобуса и поезда
2
Источник: в Москве эвакуированы Курский, Киевский и Рижский вокзалы
3
Эксперт: закон о реинтеграции Донбасса означает, что Украина выходит из минского процесса
4
Учитель школы Краснодара уволена после отказа принять "слишком скромный" подарок учеников
5
Число "заминированных" торговых центров в Москве выросло до 10
6
Вертолет ВКС РФ совершил в Хаме вынужденную посадку из-за неисправности
7
Васильев отправил в отставку правительство Дагестана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама