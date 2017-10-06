Персональные терапевты появятся у всех пожилых москвичей с хроническими заболеваниями

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Все пожилые москвичи с хроническими заболеваниями до конца текущего года получат возможность наблюдаться у персональных терапевтов. Врачи будут составлять для пожилых пациентов с множественными хроническими заболеваниями индивидуальный план лечения и консультировать их на протяжении всего рабочего дня, сообщил в пятницу ТАСС руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
По его словам, в апреле этого года был успешно реализован пилотный проект на базе городской поликлиники №175. Тогда отрабатывалась схема взаимодействия между специально выделенными врачами терапевтами и соответствующей категорией пациентов с тремя и более хроническими заболеваниями. За каждым врачом закреплено до 500 пациентов.
"Сегодня уже можно с уверенностью говорить о том, что возможность получить первичную и консультативную медицинскую помощь по новой схеме появится у всех таких пациентов до конца года. Количество задействованных в программе специалистов составляет около 800 человек. Эти врачи и медицинские сестры получают стимулирующие выплаты от правительства Москвы - 20 тысяч и 10 тысяч рублей соответственно", - сказал он. В настоящее время такие терапевты имеются у более чем 110 тысяч пожилых москвичей, это почти две трети от общего количества таких пациентов, проживающих в столице; в программе участвуют 62 медицинские организации.
Хрипун напомнил, что попасть на прием к персональному врачу могут женщины в возрасте от 55 и мужчины от 60 лет, способные самостоятельно посещать поликлинику и с наличием трех и более хронических заболеваний, в частности артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом, хронической сердечной недостаточностью, хронической болезнью почек, бронхиальной астмой. Список пациентов формируется на основании данных единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) и амбулаторных карт. Решение относительно участия в программе каждый пациент принимает самостоятельно после того, как его информируют о ней работники поликлиники. В случае отказа он продолжает наблюдаться у участкового терапевта в обычном порядке.
"Каждую неделю количество пациентов, включенных в эту программу, увеличивается на 6-8 тысяч человек. Только за сентябрь их стало почти на 30 тысяч больше. При этом за полгода, прошедшие с начала реализации программы, врачи осуществили более 270 тысяч приемов", - добавил он.
Программа также позволяет значительно - до 40 минут - увеличить время первичного приема и до 20 минут время последующих приемов каждого пациента, обеспечить постоянную связь с врачом и медицинской сестрой и индивидуальный подход при формировании схемы лечения и выработке рекомендаций.