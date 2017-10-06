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В ОП РФ призвали общественный совет при Росавиации самораспуститься

Общество
6 октября, 17:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

В Общественной палате считают, что совет не обеспечивает общественный контроль за работой ведомства

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Владислав Гриб призвал общественный совет при Росавиации к самороспуску и предупредил, что совет может быть распущен в принудительном порядке.

"Проблемы авиации в последнее время на слуху у общества, у государства: последний инцидент с "ВИМ-Авиа", ранее были вопросы по "Трансаэро". Есть и юридические, и формальные вопросы по взаимодействию с Общественной палатой, но самый главный вопрос - общественный совет не обеспечивает общественный контроль за работой Росавиации, в том числе по защите прав граждан, по обсуждению тех актуальных проблем, которые стоят на повестке дня", - сказал Гриб в беседе с ТАСС.

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"Мы надеемся, конечно, что он [Общественный совет при Росавиации] проявит самосознание и сам распустится, но если этого не произойдет, то, к сожалению, нам это придется делать совместно с Открытым правительством", - добавил он.

Собеседник агентства уточнил, что процедура принудительного роспуска общественного совета может пройти в течение "двух-трех недель, месяца максимум".

В пресс-службе ОП РФ указали, что рабочая группа палаты по формированию общественных советов при федеральных органах исполнительной власти рекомендовала Совету ОП прекратить деятельность общественного совета при Росавиации "ввиду его неэффективности". "В ближайшие дни состоится голосование Совета палаты по этому вопросу", - отмечается в сообщении.

"Мы считаем, что Общественный совет при Росавиации не выполняет возложенные на него функции и задачи. Совет не стал органом общественного контроля при наличии претензий огромного количества людей и проблем в отрасли. В совете не нашлось людей, способных поставить вопросы, волнующие общество", - приводит пресс-служба палаты слова Фадеева.

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