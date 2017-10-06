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Ленинградская область отправит на фестиваль молодежи 200 делегатов

Общество
6 октября, 17:50 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 6, октября. /ТАСС

По итогам отбора в состав делегации вошли 150 активистов и 50 волонтеров в возрасте от 18 до 70 лет

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Ленинградская область отправит на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи делегацию из 200 человек. В нее войдут активисты и волонтеры, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства Ленинградской области.

"В состав областной делегации по итогам конкурсного отбора вошли 150 активистов из разных районов области в возрасте от 18 до 35 лет, а также 50 волонтеров, которые прошли через конкурс пять человек на место и будут помогать организаторам форума. Самому опытному волонтеру из Ленинградской области, который едет на фестиваль, недавно исполнилось 70 лет", - уточнили в пресс-службе.

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С делегатами в пятницу встретился губернатор региона Александр Дрозденко. "На Всемирном фестивале, который сопоставим с Олимпийскими играми, вас ждет общение с молодежью со всего мира. Это уникальная возможность проявить себя и представить современную развивающуюся Ленинградскую область. Уверен, в Сочи вы сможете реализовать свои идеи, отдохнете и найдете много новых друзей", - сказал участникам встречи губернатор, передает пресс-служба.

На встрече была представлена программа фестиваля, форма участников и волонтеров. В рамках подготовки делегации к поездке на фестиваль участники и волонтеры прошли обучение, направленное на повышение уровня коммуникативных навыков и знакомство с особенностями межкультурного взаимодействия.

Делегация Петербурга

Подготовку к форуму прошла также петербургская делегация. В нее войдут 500 участников и 120 волонтеров. Об этом в пятницу в пресс-центре ТАСС рассказал первый заместитель председателя городского комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Богдан Заставный.

"Наша страна удостоилась в третий раз провести такое крупное и значимое мероприятие для студентов. Делегация Санкт-Петербурга представит порядка 620 человек, 500 из которых - участники, 120 - представители волонтерского корпуса, которые прошли очень серьезный отбор", - сказал Заставный.

Как рассказала на пресс-конференции руководитель делегации волонтеров Санкт-Петербурга Анна Безрукова, к ним поступило около 3 тыс. заявок от жителей северной столицы на вступление в команду волонтеров. Федеральная дирекция отобрала из них 120 наиболее компетентных и опытных кандидатов. "Наши волонтеры прошли подготовку в течение двух дней, включая тренинги международного класса, ребята разбирали вопросы межкультурного взаимодействия, как решать конфликтные ситуации и не вступать в них. Волонтерам от 18 до 35 лет", - сказала Безрукова.

На Всемирный фестиваль молодежи и студентов приедут более 20 тыс. человек из более чем 60 стран: представители общественных организаций, преподаватели, политики. Россию на этом мероприятии представит около 7,5 тыс. участников. Ранее фестиваль проходил в Москве дважды: в 1957 и 1985 годах. Крупнейшим за всю историю движения стал VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 1957 году, в нем приняли участие свыше 34 тыс. молодых людей из более чем 100 стран.

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Ленинградская область XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
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