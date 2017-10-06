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Московских водителей предупредили об опасностях на дорогах из-за непогоды

Общество
6 октября, 18:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

По предварительным данным, именно неблагоприятные погодные условия стали причиной пятничного ДТП под Коломной

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Автомобилистов Москвы предупредили о возможном росте числа ДТП на дорогах города из-за неблагоприятных погодных условий. Водителям рекомендуют быть более внимательными и аккуратными, соблюдать правила дорожного движения, сообщили ТАСС в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Ранее в пресс-службе областного главка МВД ТАСС сообщили, что плохие погодные условия стали причиной ДТП с автобусом в Подмосковье. В Минздраве области уточнили, что в результате аварии шесть пассажиров погибли, 24 пострадали. Пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся на Марьинском шоссе на повороте на деревню Лукерьино. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.

"Неблагоприятные погодные условия в течение дня привели к ухудшению дорожной обстановки в Москве, а также к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий. Во избежание роста числа ДТП и осложнения дорожно-транспортной ситуации просим автомобилистов быть более внимательными и аккуратными на дорогах и, по возможности, для передвижения по городу пользоваться общественным городским транспортом. Кроме того, напоминаем водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений", - сказали в учреждении.

Там отметили, что из-за непогоды, а также окончания рабочей недели загруженность столичных дорог может достичь девяти баллов.

По состоянию на 17:00 мск загруженность столичных дорог уже составляет восемь баллов. Наибольшие затруднения отмечаются на Варшавском шоссе, Кутузовском проспекте, шоссе Энтузиастов, МКАД, Третьем транспортном кольце, а также в центральной части города.

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