ОНФ проведет в Ростове-на-Дону форум по борьбе с коррупцией

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) 12 октября проведут в Ростове-на-Дону форум по борьбе с коррупцией. Об этом говорится в сообщении пресс-службы движения, поступившем в ТАСС в пятницу.

"На форум, который пройдет 12 октября в Ростове-на-Дону, приедут более тысячи участников из всех регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, которые расскажут о лучших практиках гражданского контроля за растратами бюджета", - говорится в сообщении. В пресс-службе также уточнили, что на мероприятие приглашены представители правоохранительных органов, Федеральной антимонопольной службы, Счетной палаты, члены родительских комитетов, директора школ, главврачи больниц, представители бизнес-ассоциаций, сферы ЖКХ, законодатели, сотрудники некоммерческих организаций.

"На антикоррупционном форуме активисты проекта ОНФ "За честные закупки" представят вторую часть всероссийской "Карты картелей", первая часть которой была презентована 26 сентября в Москве вместе с руководителем Управления по борьбе с картелями ФАС России Андреем Тенишевым и уполномоченным при президенте РФ по правам детей Анной Кузнецовой", - отмечается в сообщении.

"Практика проведения антикоррупционных форумов показала, что такие площадки помогают представителям госструктур, активистам и обычным гражданам выработать механизм взаимодействия там, где он необходим, и прийти к решению многих наболевших вопросов. Гражданские активисты могут воочию убедиться в значимости своей работы. Наши форумы помогают людям вынести на федеральный уровень проблемы их регионов и муниципалитетов", - приводит пресс-служба движения слова координатора проекта ОНФ "За честные закупки", депутата Госдумы Антона Гетты.

Он добавил, что системные решения проблем, выработанные на антикоррупционном форуме в Ростове-на-Дону, будут предложены на XIV Всероссийском Форуме-выставке "ГОСЗАКАЗ", который пройдет в середине февраля 2018 года в Москве при поддержке ОНФ.

Антикоррупционные форумы ОНФ проводит с 2015 года. Первое подобное мероприятие прошло в Екатеринбурге. Наиболее острые и важные вопросы, поднимаемые на таких форумах, докладываются президенту и лидеру Народного фронта Владимиру Путина на Форумах действий ОНФ, которые традиционно проходят в конце года.