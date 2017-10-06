Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Движение на участке дороги в Подмосковье после ДТП не перекрыто

Общество
6 октября, 18:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Возгорания и разлива топлива из транспорта не зафиксировано

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Движение на участке автодороги в подмосковной Коломне, где опрокинулся пассажирский автобус и погибли шесть человек, не перекрыто. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

"Движение на участке автодороги не перекрыто, возгорания и разлива топлива (из автобуса) нет", - сказал собеседник агентства.

Рейсовый пассажирский автобус MAN опрокинулся в кювет на Малинском шоссе на повороте на деревню Лукерьино. По предварительным данным, водитель не справился с управлением в условиях плохой погоды. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, в ближайшее время он будет задержан.

В ГУ МЧС добавили, что всем пострадавшим пассажирам оказывается необходимая помощь. "К месту происшествия вылетел вертолет территориального Центра медицины катастроф, в готовность приведен вертолет Ми-8 МЧС России со специализированным медицинским оборудованием на борту", - сказали в ведомстве.

По данным полиции, в результате ДТП погибли шесть человек. Всего в автобусе находились 39 пассажиров.

В свою очередь в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области сообщили ТАСС, что в аварии пострадали 24 человека. Все они госпитализированы в Коломенскую центральную районную больницу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ДТП с автобусом под Коломной
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Бизнесмены Владимирской области помогут пострадавшим при столкновении автобуса и поезда
2
Источник: в Москве эвакуированы Курский, Киевский и Рижский вокзалы
3
Эксперт: закон о реинтеграции Донбасса означает, что Украина выходит из минского процесса
4
Учитель школы Краснодара уволена после отказа принять "слишком скромный" подарок учеников
5
Число "заминированных" торговых центров в Москве выросло до 10
6
Вертолет ВКС РФ совершил в Хаме вынужденную посадку из-за неисправности
7
Васильев отправил в отставку правительство Дагестана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама