Движение на участке дороги в Подмосковье после ДТП не перекрыто

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Движение на участке автодороги в подмосковной Коломне, где опрокинулся пассажирский автобус и погибли шесть человек, не перекрыто. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

"Движение на участке автодороги не перекрыто, возгорания и разлива топлива (из автобуса) нет", - сказал собеседник агентства.

Рейсовый пассажирский автобус MAN опрокинулся в кювет на Малинском шоссе на повороте на деревню Лукерьино. По предварительным данным, водитель не справился с управлением в условиях плохой погоды. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, в ближайшее время он будет задержан.

В ГУ МЧС добавили, что всем пострадавшим пассажирам оказывается необходимая помощь. "К месту происшествия вылетел вертолет территориального Центра медицины катастроф, в готовность приведен вертолет Ми-8 МЧС России со специализированным медицинским оборудованием на борту", - сказали в ведомстве.

По данным полиции, в результате ДТП погибли шесть человек. Всего в автобусе находились 39 пассажиров.

В свою очередь в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области сообщили ТАСС, что в аварии пострадали 24 человека. Все они госпитализированы в Коломенскую центральную районную больницу.