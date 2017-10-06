Движение на участке дороги в Подмосковье после ДТП не перекрыто

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Движение на участке автодороги в подмосковной Коломне, где опрокинулся пассажирский автобус и погибли шесть человек, не перекрыто. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.
"Движение на участке автодороги не перекрыто, возгорания и разлива топлива (из автобуса) нет", - сказал собеседник агентства.
Рейсовый пассажирский автобус MAN опрокинулся в кювет на Малинском шоссе на повороте на деревню Лукерьино. По предварительным данным, водитель не справился с управлением в условиях плохой погоды. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, в ближайшее время он будет задержан.
В ГУ МЧС добавили, что всем пострадавшим пассажирам оказывается необходимая помощь. "К месту происшествия вылетел вертолет территориального Центра медицины катастроф, в готовность приведен вертолет Ми-8 МЧС России со специализированным медицинским оборудованием на борту", - сказали в ведомстве.
По данным полиции, в результате ДТП погибли шесть человек. Всего в автобусе находились 39 пассажиров.
В свою очередь в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области сообщили ТАСС, что в аварии пострадали 24 человека. Все они госпитализированы в Коломенскую центральную районную больницу.