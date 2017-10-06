Единороссы проведут мониторинг качества питьевой воды в десяти регионах РФ

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Партийный проект "Единой России" под названием "Школа грамотного потребления" проведет мониторинг качества питьевой воды в десяти регионах России. Об этом сообщили в пресс-службе единороссов со ссылкой на координатора проекта, первого заместителя председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александра Сидякина.

"В десяти пилотных регионах стартует мониторинг качества питьевой воды, в котором примут участие профильные ведомства и общественные организации, в том числе общества защиты прав потребителей. Задачей мониторинга является выявление отклонений в качестве воды, а также выработка рекомендаций по их устранению. Результаты мониторинга будут представлены к концу 2017 года", - сказал Сидякин.

Он добавил, что в рамках партпроекта будет организована серия школьных просветительских уроков в 85 регионах страны, посвященных анализу качества питьевой воды и повышению потребительской грамотности.