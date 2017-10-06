Поток туристов в Сочи в курортный сезон достиг рекордной отметки

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СОЧИ, 6 октября. /ТАСС/. Порядка 1 млн автомобилей с начала курортного сезона пересекли российско-абхазскую границу в Сочи. Этот показатель стал рекордным за всю историю многостороннего автомобильного пункта пропуска "Адлер", сообщила в пятницу пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.
"За пять минувших месяцев (с мая по сентябрь) пограничники оформили на въезд в РФ и выезд из страны порядка 1 млн автомобилей, что почти на 10 % превысило статистические данные прошлого года. За всю историю существования многостороннего автомобильного пункта пропуска "Адлер" транспортный поток достиг такой отметки впервые", - отмечается в сообщении погрануправления.
Пограничники также отметили незначительное снижение турпотока на российско-абхазском участке госграницы. С мая по сентябрь через государственную границу в обоих направлениях проследовало около 5,1 млн человек. В сравнении с высоким сезоном 2016 года показатель снизился всего на 2%.
Пограничники прогнозируют, что нагрузка на пешеходные пункты пропуска вырастет в дни проведения Всемирного Фестиваля молодежи и студентов, а также в ноябре с началом ввоза в РФ цитрусовых из Абхазии.
В начале октября пассажирский и транспортный потоки на границе с соседней республикой не превышают 30 тыс. граждан и порядка 6 тыс. транспортных средств в сутки.
Для ускорения процедуры таможенного и пограничного контроля автомобилей к следующему курортному сезону в пункте пропуска "Адлер" откроют дополнительную площадку для оформления экскурсионных автобусов.