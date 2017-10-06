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Проект развития туркластера "Раушен" под Калининградом реализуют до 2018 года

Общество
6 октября, 18:37 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 6, октября. /ТАСС

Отмечается, что государственные вложения в проект в размере 1,5 млрд рублей идут "на развитие инфраструктуры, частные - в средства размещения"

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КАЛИНИНГРАД, 6 октября. /ТАСС/. Проект развития туристического кластера "Раушен" в курортном Светлогорске на берегу Балтийского моря под Калининградом будет реализован в соответствии с планами до 2018 года. Об этом сообщил журналистам в пятницу врио заместителя председателя правительства Калининградской области Гари Гольдман.

"Туристический кластер "Раушен" - это строительство променада (вдоль морского берега) и сопутствующей инфраструктуры - закончим, к чемпионату мира (по футболу) все откроем", - сказал Гольдман.

Проект туристического кластера "Раушен" (в прошлом название Светлогорска) включен в федеральную программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)". Он разделен на два блока: первый - обеспечивающая инфраструктура, в том числе променад вдоль берега моря, укрепление примыкающего к нему склона, реконструкция улиц; второй - гостиницы, гостевые дома. Государственные вложения в размере 1,5 млрд рублей направляются на развитие инфраструктуры, частные - в средства размещения. Соотношение госвложений и частных инвестиций предусмотрено в соотношении один к трем и этот параметр, как отметил Гольдман, соблюдается.

По оценкам регионального министерства культуры и туризма, в настоящее время в курортный Светлогорск ежегодно приезжают от 600 тыс. до 700 тыс. туристов, без учета жителей Калининградской области, которые также выбирают это место для отдыха. Реализация проекта туркластера даст области дополнительно от 70 тыс. до 75 тыс. туристов в год.

Светлогорск (до 1946 года Раушен, нем. Rauschen) - одна из наиболее известных и популярных курортных зон Калининградской области. История города как курорта началась в 1820 году. В 1840 году на красоту и привлекательность этого места обратил внимание король Пруссии ФридрихВильгельм IV, но до начала XX века Раушен оставался тихим и немноголюдным местечком. После подведения к нему в 1900 году железной дороги от Кенигсберга (ныне Калининграда) популярность курорта значительно возросла.

Здесь любили проводить время такие известные люди, как пианист и композитор Отто Николаи, автор знаменитой комической оперы "Виндзорские проказницы" по Шекспиру, немецкий философ Вильгельм Гумбольдт, писатель Томас Манн и художница Кете Кольвиц. В годы Первой мировой войны Раушен использовался военным ведомством Германии - здесь лечились и отдыхали немецкие офицеры.

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