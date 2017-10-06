Казаков Северной Осетии начнут готовить к госслужбе, охране и обслуживанию туробъектов

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 октября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии разрабатывают специальную программу по подготовке казаков к государственной службе, охране и обслуживанию туристических объектов. Об этом ТАСС сообщил в пятницу замминстра по вопросам национальных отношений республики Владимир Писаренко.

"Мы планируем создать учебный центр по подготовке казаков не только к охране туристических объектов, но и обслуживанию туристических комплексов, ведь в перспективе планируем этнохутора создать в районах республики. Будем готовить и казаков-экскурсоводов", - сказал он.

По словам замминистра, в учебном центре будут также открыты курсы дополнительного образования по несению госслужбы.

По предварительной договоренности уже с будущего года восемь казаков вместе с транспортной полицией будут нести службу на железнодорожных вокзалах, аэропортах, автостанциях. Для этой цели власти республики будут закладывать в бюджет средства на зарплаты казаков. Ученый центр может появиться на базе Северо-Кавказского горно-металлургического института.

В настоящее время в Северной Осетии более 11 тыс. казаков. В станице Архонская Пригородного района впервые в этом году был открыт казачий кадетский класс. Ежегодно в республике проводится казачий фестиваль фольклорных коллективов "Как на Тереке у нас", в котором принимают участие и коллективы из соседних республик.

В Беслане также действует конно-спортивная группа "Терские казаки", в которой занимается 47 человек в возрасте от 8 до 16 лет, осваивающих азы казачьей джигитовки. В истории Терского войска были 12 генералов-осетин, а два осетинских селения Черноярское и Ново-Осетинское еще в 1824 году были переименованы в казачьи станицы.