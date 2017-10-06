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Власти Ингушетии планируют создать в регионе клубы юных летчиков и моряков

Общество
6 октября, 18:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

В республике также откроют парк "Патриот"

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Правительство Ингушетии предложило создать в регионе клубы юных летчиков, моряков и десантников. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе правительства республики по итогам встречи премьер-министра Ингушетии Руслана Гагиева и главы Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России Александра Колмакова.

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"Предлагается возродить детско-юношеские общественные движения и создать в республике специализированные формирования юнармейцев, таких как клубы юных летчиков, моряков, десантников. Это позволит воспитать у молодежи целенаправленную профессиональную ориентацию по тем направлениям, которые им интересны", - сказали в пресс-службе.

Глава ДОСААФ выступил с идеей создания многофункционального центра воспитания, что поможет в популяризации военно-технических профессий. "Кроме того, в республике в скором времени создадут парк "Патриот", который станет не только зоной отдыха, но и центром военно-патриотического воспитания", - добавили в пресс-службе.

Ранее власти республики также планировали создать военно-патриотические клубы под эгидой ДОСААФ.

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