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Евроуниверситет оспорил результаты проверки, не позволившей получить лицензию

Общество
6 октября, 19:10 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Михальченко

Ректор университета в письме к Рособрнадзору попросил указать перечень нарушений и необходимые действия для их устранения

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Европейский университет в Санкт-Петербурге направил в Рособрнадзор возражения на акт проверки, результатом которой стали отказ в получении образовательной лицензии и прекращение работы организации в формате вуза. Ректор университета Николай Вахтин в письме к Рособрнадзору, имеющемся в распоряжении ТАСС, попросил ведомство указать перечень нарушений и необходимые действия для их устранения.

"В акте проверки не указаны конкретные нарушения, отсутствуют выводы по каждому виду нарушения, способы устранения нарушений, действия, которые должен совершить соискатель лицензии с целью устранения нарушений и получения лицензии на осуществление образовательной деятельности, - говорится в тексте письма.

По мнению ректора, "неясность и неопределенность" формулировок, использованных в акте, нарушает права вуза, так как невозможно предпринять конкретные меры по устранению нарушений.

Необходимость в получении новой лицензии у вуза возникла в связи с тем, что в конце июля после череды судов он добровольно сдал лицензию в Рособрнадзор, рассчитывая на быстрое получение новой. Однако первый пакет документов ведомство вернуло, а после повторного обращения назначило проверку.

Проверка Рособрнадзора проводилась в вузе в сентябре. В акте были указаны нарушения в обеспечении доступа в помещение учебного блока лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также нарушения правил оформления и утверждения одной из учебных программ. На основании этого документа вузу в выдаче лицензии отказали.

Не имея лицензии, частный магистерский вуз на 226 студентов, основанный в 1994 году был вынужден перевести часть студентов в другие вузы, а остальных отчислить. Новый набор не проведен, учебный год не начат, организация сменила формат работы с образовательного учреждения на научно-исследовательский институт.

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