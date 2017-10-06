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Летняя оздоровительная кампания 2017 года охватила 5,3 млн российских детей

Общество
6 октября, 19:48 UTC+3 ГУРЗУФ Крым/ 6, октября. /ТАСС

В этом году возросло количество ребят, которые отдохнули на Черноморском побережье, сообщила также вице-премьер Ольга Голодец

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ГУРЗУФ /Республика Крым/, 6 октября. /ТАСС/. Порядка 5,3 млн детей отдохнули в 2017 году в детских лагерях, при этом выросло число ребят, которые побывали на Черноморском побережье, сообщила в пятницу вице-премьер РФ Ольга Голодец в ходе Всероссийского форума организаторов детского отдыха "Детский лагерь - новое образовательное пространство", который проходит в лагере "Артек" в Крыму.

"У нас в этом году летней оздоровительной кампанией были охвачены 5,3 млн ребят. Это огромная цифра", - сказала Голодец.

По ее словам, в этом году возросло количество ребят, которые отдохнули на Черноморском побережье. "В этом году увеличилось число детей, которые отдохнули в лагерях, расположенных на Черноморском побережье. Меня радует также и то, что у нас увеличивается доля ребят, которые выезжают в лагеря, а не в пришкольных лагерях проводят основное время", - добавила вице-премьер.

Она отметила, что модернизация российских лагерей позволит улучшить результаты оздоровительной кампании. "У нас сегодня в стране есть специальная программа, по которой мы поддерживаем, прежде всего, наши федеральные лагеря и не только "Артек". Серьезные программы реализуются в других федеральных лагерях, таких, как "Океан", "Орленок", "Смена" <…> Уникальные образовательные программы сегодня предлагает лагерь "Сириус", который стал яркой звездой в нашем образовательном комплексе", - добавила Гололец.

Всероссийский форум организаторов детского отдыха "Детский лагерь - новое образовательное пространство" собрал более 1,5 тыс. профессионалов образования и детского отдыха из регионов России. Участники обсуждают образовательный статус детских лагерей, объединение дополнительного и общего образования, реализацию инновационных образовательных практик и проектов, лицензирование детских лагерей и т.п.

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