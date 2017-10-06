В "Артеке" смогут отдыхать больные диабетом дети

ГУРЗУФ /Крым/, 6 октября. /ТАСС/. Больные сахарным диабетом дети со временем смогут отдыхать и лечиться в международном детском центре "Артек" в Крыму. Об этом в пятницу сообщила журналистам вице-премьер РФ Ольга Голодец.

"Сегодня (между "Артеком" и ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Минздрава России - прим. ТАСС) было подписано соглашение, в рамках которого будут отработаны сами механизмы, каким образом ребята с тяжелейшим заболеваниям "сахарный диабет" смогут беспрепятственно находиться в лагере (в "Артеке") вместе со своими сверстниками, проводить лето, участвовать во всех праздниках, конкурсах, викторинах", - сказала Голодец.

Она добавила, что задача властей - сделать российские лагеря доступными для больных диабетом детей.

Главврач исследовательского центра Ольга Безлепкина уточнила журналистам, что в рамках заключенного соглашения "Артек" берет обязательства принимать больных диабетом детей, а центр эндокринологии обеспечивать медицинское сопровождение таких детей. "На первых порах мы хотим принимать в "Артеке" ограниченное число таких деток, потом сможем принимать полноценные отряды", - сказала Безлепкина.

По ее словам, для такой работы потребуется один врач на пять-семь детей.

"Артек" - это комплекс из девяти детских лагерей (более 300 зданий и сооружений). Международный детский центр занимает свыше 200 га, а его береговая линия протянулась на 7 км.