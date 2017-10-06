Финансовая школа для получателей президентских грантов открыта в сочинском "Сириусе"

СОЧИ, 6 октября. /ТАСС/. Первая студенческая научно-образовательная школа по финансовым технологиям цифровой экономики открылась в образовательном центре "Сириус" в Сочи. Слушателями программы стали выпускники центра поддержки талантливых детей, получатели грантов президента РФ, сообщила в пятницу пресс-служба "Сириуса".

Студенческая научно-образовательная школа по финансовым технологиям проводится фондом "Талант и успех" и Банком России в рамках проходящего в Сочи форума инновационных финансовых технологий Finopolis. "Участниками школы стали получатели грантов президента РФ, выпускники образовательного центра "Сириус", а также дипломанты мероприятий, включенных в государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности", - отметили в центре.

Свою работу школа начала с мастер-класса "Реальные примеры применения блокчейн в экономике и государственном секторе", который провел руководитель департамента блокчейн-технологий Внешэконбанка Мирон Месонжик. Студенты узнали о принципах работы блокчейна и криптовалютной системы. Также пройдут круглые столы и мастер-классы на тему развития цифровой экономики, интернета вещей, распределенных реестров, информационной безопасности, идентификации и биометрии, искусственного интеллекта и больших данных.

Центр "Сириус" открыт на базе олимпийских объектов в Сочи образовательным фондом "Талант и успех" по инициативе президента РФ Владимира Путина, который возглавил его попечительский совет. Фонд учрежден российскими деятелями науки, спорта и искусства. Задача "Сириуса" - выявлять в регионах России талантливых школьников, развивать и поддерживать их, обобщать и распространять лучшие практики работы с талантами.

Выпускниками центра "Сириус" уже стали более 17 тыс. одаренных школьников из 85 субъектов РФ. Они продолжают развивать свои таланты, обучаясь и взаимодействуя в цифровой среде "СириусОнлайн", участвуя в совместных проектах с ведущими вузами и высокотехнологичными компаниями, получая гранты президента РФ для талантливой молодежи.