Более 100 детей-сирот в Невинномысске получили квартиры

ПЯТИГОРСК, 6 октября. /ТАСС/. Минимущества Ставропольского края выделило в Невинномысске 104 квартиры для детей-сирот по федеральной программе, городская очередь на получение социального жилья с начала года сократилась на 80%, сообщила ТАСС начальник отдела опеки и попечительства администрации Наталья Туманова.

"До недавнего времени в городе была очень напряженная ситуация с предоставлением жилья детям-сиротам. Более 150 человек находилось в очереди. Летом, благодаря краевым властям, в новые квартиры заселили 30 человек. А после заселения в этом доме, который мы сегодня осмотрели, очередь в нашем городе сократится на 80%", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, многоквартирный дом в новом микрорайоне уже сдан в эксплуатацию, он соответствует всем современным стандартам и законодательным требованиям. Квартиры готовы к заселению: в них уже есть отделка, установлены двери, стеклопакеты и сантехника. Кроме того, жилые помещения оснащены индивидуальным отоплением. Власти обещают, что скоро будет обустроена дворовая территория и детская площадка, разбиты клумбы и установлен фонтан.

По данным краевого Минимущества, в 2017 году на приобретение жилья для детей-сирот предусмотрено свыше 453 млн рублей, в том числе чуть более 346 млн - из бюджета края, а около 108 млн рублей составляет субсидия из федерального бюджета. В соответствии с планом закупок, на эти деньги намечено приобретение 444 квартир в 23 муниципальных образованиях региона. Всего в крае имеют право на получение жилья около 1200 детей-сирот. За 2016 год для них было приобретено 525 квартир.