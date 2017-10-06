Глава Карачаево-Черкесии наградил лучших учителей республики

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ЧЕРКЕССК, 6 октября. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии (КЧР) Рашид Темрезов в пятницу вручил госнаграды и почетные звания учителям республики по случаю их профессионального праздника, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.
День учителя в России отмечается 5 октября.
"Вы - новаторы педагогического труда. Но прежде всего вы люди с большим сердцем, в котором хватает места на целые поколения учеников, которые благодаря вам выросли достойными людьми, гражданами нашей страны", - сказал Темрезов на церемонии награждения, состоявшейся во Дворце культуры Черкесска.
Награды и почетные звания за заслуги в области образования и многолетнюю плодотворную деятельность получили 85 педагогов. В частности, начальник отдела образования Адыге-Хабльского муниципального района Ирина Баннова получила звание "Заслуженный работник народного образования Карачаево-Черкесской Республики", а звания "Заслуженный учитель Карачаево-Черкесии" удостоены педагог начальных классов Светлана Джендубаева, преподаватель химии и биологии Аминат Керейтова, а также учителя математики Екатерина Пыхтина и Зухра Семенова.