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Дагестанские школьники посетят регионы ПФО в рамках проекта "Великий Волжский путь"

Общество
6 октября, 20:09 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 6, октября. /ТАСС

Включающий экскурсионную программу маршрут рассчитан на три дня

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МАХАЧКАЛА, 6 октября. /ТАСС/. Более 60 школьников из Дагестана в субботу отправятся в путешествие по туристическому маршруту "Великий Волжский путь", в ходе которого посетят города Приволжского федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Дагестана.

"Более 60 учащихся общеобразовательных организаций республики совершат познавательное путешествие "Великий Волжский путь". В путь школьники отправятся уже 7 октября", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, школьники посетят Центр исторического моделирования "Древний мир" в Самаре, бункер Сталина, завод "АвтоВАЗ" в Тольятти, комплекс "Тарзань" в Пензе. Также учащихся ждет прогулка на теплоходе, загородная автобусная экскурсия на Самарскую Луку.

Для школьников будет сформирован пакет с питанием, демократичными условиями проживания и насыщенной экскурсионной программой. Маршрут рассчитан на три дня и две ночи без учета дороги.

1 декабря 2016 года регионы Поволжья подписали на V Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге соглашение о создании нового туристического маршрута "Великий Волжский путь". Данный маршрут объединяет 13 республик и областей. В рамках проекта "Великий Волжский путь" создана интернет-платформа, с помощью которой путешествия смогут планировать как групповые, так и индивидуальные туристы.

Как сообщали ранее в Министерстве культуры РФ, проект охватывает самые интересные памятники культуры в регионе и "обещает стать столь же ярким и востребованным", как и другие приоритетные национальные маршруты ведомства, - "Серебряное ожерелье России", "Русские усадьбы" и "Великий Шелковый путь". В рамках маршрута по Приволжскому федеральному округу туристы посетят Нижний Новгород, Киров, Казань, Йошкар-Олу, Саратов, Пермь, Ижевск, Самару, Пензу, Ульяновск, Саранск и Чебоксары.

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