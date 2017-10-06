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Телекомпания "ВИD" сменила название и сделала заставку позитивной

Общество
6 октября, 20:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Ранее сообщилось, что компания будет экспериментировать в digital-формате

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Телекомпания "ВИD" изменила название на "ВИDgital", а также сделала фирменную заставку позитивной. Об этом говорится на странице компании в Instagram.

"Как ранее было анонсировано А. Любимовым, с радостью спешим сообщить вам о том, что мы начинаем новый виток деятельности телекомпании. Теперь мы называемся " ВИDgital", - говорится в сообщении.

Дорогие друзья! Как ранее было анонсировано А. Любимовым, с радостью спешим сообщить вам о том, что мы начинаем новый виток деятельности телекомпании. Теперь мы называемся ВИDgital! Представляем вам нашу новую заставку! Оставайтесь с нами! ВИDgital - все только начинается!#телекомпаниявид#ВИDgital#АлександрЛюбимов

Публикация от АО "Телекомпания ВИД" (@vidgital)

Кроме того, в размещенном на страничке видеоролике представлена новая заставка, которая теперь не выглядит устрашающе.

Представители компании в пятницу подтвердили ТАСС изменения.

Ранее президент телекомпании Александр Любимов в интервью ТАСС сообщил, что телекомпания будет экспериментировать в digital-формате. По его словам, в сети "профессионально сделанного контента по-настоящему масштабных мультимедийных проектов не так много".

Компания была основана в 1987 году, выпустила программы, в числе которых "Поле чудес", "Служу Отчизне!", "Жди меня" и другие.

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