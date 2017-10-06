Телекомпания "ВИD" сменила название и сделала заставку позитивной

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Телекомпания "ВИD" изменила название на "ВИDgital", а также сделала фирменную заставку позитивной. Об этом говорится на странице компании в Instagram.

"Как ранее было анонсировано А. Любимовым, с радостью спешим сообщить вам о том, что мы начинаем новый виток деятельности телекомпании. Теперь мы называемся " ВИDgital", - говорится в сообщении.

Дорогие друзья! Как ранее было анонсировано А. Любимовым, с радостью спешим сообщить вам о том, что мы начинаем новый виток деятельности телекомпании. Теперь мы называемся ВИDgital! Представляем вам нашу новую заставку! Оставайтесь с нами! ВИDgital - все только начинается!#телекомпаниявид#ВИDgital#АлександрЛюбимов Публикация от АО "Телекомпания ВИД" (@vidgital) Окт 6 2017 в 4:09 PDT

Кроме того, в размещенном на страничке видеоролике представлена новая заставка, которая теперь не выглядит устрашающе.

Представители компании в пятницу подтвердили ТАСС изменения.

Ранее президент телекомпании Александр Любимов в интервью ТАСС сообщил, что телекомпания будет экспериментировать в digital-формате. По его словам, в сети "профессионально сделанного контента по-настоящему масштабных мультимедийных проектов не так много".

Компания была основана в 1987 году, выпустила программы, в числе которых "Поле чудес", "Служу Отчизне!", "Жди меня" и другие.