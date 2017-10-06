Британский производитель одежды создал кожаную куртку в честь юбилея Путина

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ЛОНДОН, 6 октября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Британский производитель одежды Matchless London выпустил модель куртки, на создание которой его вдохновил образ президента России Владимира Путина. Объявление приурочено к отмечаемому 7 октября 65-летнему юбилею российского лидера, при этом круглая дата нашла свое отражение в дизайне самой модели.
"Мы ставим президента России Владимира Путина в ряд супергероев, отдавая дань уважения его твердому характеру, образу сильного человека, чувству юмора и невозмутимости в качестве мирового лидера, - сообщил управляющий директор Matchless London Мануэле Маленотти в электронном письме, направленном в представительство ТАСС. - В свои 65 лет Путин ездит на лошадях и мотоциклах, играет в хоккей и занимается дзюдо, насколько мы можем судить по сообщениям СМИ. Это необычный распорядок дня даже для лидеров, которые намного моложе его. И да, он управляет Россией, мировой супервеликой державой".
Вдохновленная образом российского лидера куртка представлена в модели бомбер - короткой кожаной куртки на молнии с эластичными вставками и манжетами. На рукаве - нашивка с цифрами 6595. Маленотти пояснил значение этого номера.
"Россия - самая большая страна на Земле, - рассказал он. - Мы решили измерить расстояние между самой западной точкой России рядом с Калининградом на российско-польской границе и самой восточной точкой - поселком Наукан на берегу Берингова пролива напротив Аляски. Карты Google насчитали между двумя этими точками 6595 километров. Удивительно, что число 6595 также отражает 65-й день рождения российского президента".
При этом Маленотти назвал эту куртку хорошим выбором для того, кто захочет сам проверить, насколько точны расчеты, и проехать эту дистанцию на мотоцикле. Упоминание этого вида транспорта не случайно - Matchless - одна из старейших марок мотоциклов в Великобритании. Компания производила их с 1899 до 1966 годы, а сейчас ее одежда высоко ценится среди мотоциклистов. Что же до куртки, то, как заверяют в компании, она изготовлена с использованием инновационных технологий и материалов, что позволяет выдерживать ее владельцу температуры до минус 40 градусов.
Желающим приобрести за £1299 куртку придется подождать до начала следующего года. "В продажу она должна поступить в январе 2018 года, а до этого она будет представлена в виде выставочного экземпляра", - сообщили корреспонденту ТАСС в магазине.
До этого компания уже выпускала несколько моделей курток, посвященных известным актерам, супергероям, культовым фильмам. Так, среди продукции компании есть куртки, выпущенные в честь Марлона Брандо, Арнольда Шварценеггера, Джеймса Бонда, Бэтмена, "Звездных войн".