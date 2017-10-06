В одном из ресторанов Нью-Йорка появится "пятиэтажный" бургер, названный в честь Путина

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Нью-йоркский ресторан Lucy's Cantina Royale будет подавать 7 октября по случаю дня рождения президента России Владимира Путина особый "пятиэтажный" гамбургер.

Острый и сочный

Гамбургер, в частности, готовится с использование нескольких котлет из говядины высокого качества, острого майонеза, острого соуса шрирача, а также смеси кориандра и лука.

Попробовать сэндвич можно только раз в году - в день рождения президента РФ.

Бургер, названный в честь главы российского государства, примерно в шесть раз превосходит по размеру обычные сэндвичи и отличается сочностью, обычно его подают с острым картофелем фри. В ресторане существует правило, согласно которому посетитель может не платить за этот бургер, если съест его за 30 минут. В противном случае стоимость блюда составит почти $30.

Один из менеджеров ресторана Тед Брайен сообщил ТАСС, что Путин - единственный государственный лидер, день рождения которого отмечают в заведении подачей особого блюда. Брайен констатировал, что Путин обладает значительным влиянием. "Так что и бургер должен быть большим", - добавил он. По мнению менеджера, блюдо будет пользоваться успехом у посетителей.

Только раз в году

"Мы считаем, что Владимир Владимирович - выдающийся политик и историческая личность, поэтому решили один день в году посвятить именно ему", - сказала главный бармен заведения Дарья Пауто. Данная традиция существует уже на протяжении трех лет, за это время рецепт блюда оставался практически неизменным.

По словам Пауто, масса сэндвича составляет примерно 1952 грамма. "Собственно говоря, это год рождения президента", - констатировала она. По мнению Пауто, если в обычном сэндвиче порядка 600 калорий, то в бургере "Владимир Путин" их примерно в шесть раз больше.

Бармен также рассказала, что посетители нередко заказывают вместе с названным в честь Путина блюдом особый коктейль "Маргарита" с добавлением французского коньяка. "Он помогает расщеплять жиры и способствует усваиванию тяжелой пищи", - отметила она.

Несмотря на размер и остроту, справиться с бургером за 30 минут удается большинству из тех, кто его заказывает. "Где-то 90% съедают его бесплатно", - указала Пауто. По ее наблюдениям, посетители, которые рассчитывают сделать это, зачастую специально приходят в ресторан очень голодными.

Lucy's Cantina Royale находится в центре нью-йоркского района Манхэттен. Меню ресторана состоит по большей части из блюд, характерных для латиноамериканских стран. Иной еды, как-либо связанной с Россией, помимо гамбургера "Владимир Путин", в заведении не подают.

Дни рождения президента

Владимир Путин отметит 7 октября свое 65-летие. Как сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков, президент планирует в этот день провести совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, а также целую череду телефонных разговоров.

В прошлом году Путин провел праздник в кругу родных, близких и друзей и не участвовал в каких-либо публичных мероприятиях по этому случаю. 7 октября 2015 года глава российского государства провел совещание с министром обороны Сергеем Шойгу, а позже принял участие в хоккейном матче Ночной хоккейной лиги.