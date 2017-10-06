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Проект о "проверке временем" трудов Карамзина получил Гран-при фестиваля "Восхождение"

Общество
6 октября, 23:37 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 6, октября. /ТАСС

Всего в фестивале участвовали более 220 блогеров, фотографов и телевизионных журналистов из 50 регионов РФ

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ВЛАДИКАВКАЗ, 6 октября. /ТАСС/. Цикл передач, в котором проверяется актуальность "Истории государства Российского" Николая Карамзина, признан лучшим на III Всероссийском медиафестивале "Восхождение", проходившем в Северной Осетии, передает корреспондент ТАСС с церемонии награждения, состоявшейся в пятницу.

Всего в фестивале участвовали более 220 блогеров, фотографов и телевизионных журналистов из 50 регионов России, работы которых оценивались в 15 номинациях, лучшей работе было присвоено Гран-при.

"Самая главная высота фестиваля "Восхождение-2017". Гран-при получает Илья Яковлев за работу "Карамзин. Проверка временем", - сказал перед вручением главного приза руководитель ГТРК "Алания" Тимур Кусов.

На сайте телеканала Совета Федерации "Вместе-РФ" сообщается, что цикл передач был подготовлен в честь юбилея Карамзина. Авторы проверяют вместе с современными экспертами и историками актуальность оценок, сделанных Карамзиным. "В этом проекте принимали шесть человек, фильм мы делали шесть месяцев. Мы показали нашу большую страну такой, какой хотели: красивой, достойной", - отметил Яковлев.

III Всероссийский медиафорум "Восхождение" проходит 5-6 октября в Северной Осетии, в нем участвуют более 100 журналистов. Форум организован ВГТРК и фондом "Посети Кавказ" и проводится при поддержке Минкавказа и главы Северной Осетии, генеральным партнером выступает КСК.

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