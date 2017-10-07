Россия представила в ООН альтернативу заместительной терапии для наркозависимых

ООН, 7 октября. /ТАСС/. Национальный антинаркотический союз (НАС) России познакомил в пятницу страны ООН с программами социальной реабилитации наркозависимых, предлагаемыми в качестве альтернативы противоречивой заместительной терапии. Мероприятие, проходившее "на полях" 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, было организовано при поддержке постоянного представительства РФ при всемирной организации.

В беседе с ТАСС по итогам мероприятия председатель Национального антинаркотического союза Никита Лушников отметил, что проводимые в России программы заинтересовали иностранных партнеров. По его словам, представитель США на встрече предложила "совместить заместительную терапию и программы drug-free", предполагающие полный отказ от приема наркотических средств. "Они готовы наш опыт использовать в Америке, проводить у себя программы drug-free", - сказал собеседник агентства. Он обратил внимание, что обмен мнениями между сторонниками заместительной терапии и программами реабилитации без наркотиков впервые проходил "в виде диалога, а не спора".

В последние годы на международных форумах по борьбе с наркоманией активно обсуждается подход к борьбе с зависимостью, основанный на применении так называемой заместительной терапии. Эта методика подразумевает, что людям, употребляющим тяжелые наркотики, например, героин, назначают препарат с некоторыми свойствами опиатов. Как правило, это метадон - сильнодействующее синтетическое наркотическое средство.

В апреле 2016 года в интервью ТАСС генеральный директор Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП) Юрий Федотов заявил, что метадон не является "волшебной палочкой", но может быть эффективен в определенных случаях. Но председатель НАС назвал заместительную терапию "фармацевтическим гробом", из которого наркозависимых "нужно вытаскивать". "Это может помочь на первое время, но в дальнейшем человек должен отказаться [от метадона], чтобы стать свободным [от зависимости]", - отметил Лушников.

НАС в качестве альтернативного подхода практикует метод полного отказа от наркотиков, который, как подчеркивают в союзе, "является паритетным и доказывает свою эффективность". НАС выступает за создание международного объединения, продвигающего методы реабилитации наркозависимых по идеологии drug-free. Эта инициатива призвана активно содействовать реализации принятых в ООН деклараций и других решений, нацеленных на решение проблемы наркотиков.

Как сообщил Лушников, в России через программы drug-free уже прошли около 14 тыс. человек, из них более 5 тыс. освободились от наркозависимости. Он подчеркнул, что проводимые союзом три раза в год сборы проходят тысячи людей, в них также участвуют представители различных международных организаций. "Они видят нашу работу и делают выводы", - отметил председатель НАС.