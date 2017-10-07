Делегация ЮАР едет на фестиваль молодежи в Сочи с намерением обсудить проблемы Африки

ПРЕТОРИЯ, 7 октября. /Корр. ТАСС Александр Панов/. Делегация ЮАР собирается поднимать на дискуссионных площадках Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи, который откроется на следующей неделе, проблемы Африканского континента и других развивающихся стран, а также будущее БРИКС. Эти и другие вопросы делегаты обсудили в пятницу во время семинара в Министерстве иностранных дел и сотрудничества, на котором побывал корреспондент ТАСС.

Кто приедет

"Южноафриканская делегация будет включать около 150 человек", - сообщила ТАСС заместитель председателя Национального агентства по развитию молодежи (НАРМ) Бавелил Шлонгва. В составе делегации доминируют сотрудники НАРМ, члены молодежных организаций правящей партии "Африканский национальный конгресс" (АНК), входящей с ней в альянс Южноафриканской коммунистической партии (ЮАКП) и Южноафриканского конгресса студентов, аффилированных со Всемирной федерацией демократической молодежи. В состав также вошли молодые предприниматели, дипломаты, активисты общественных организаций и представители творческой интеллигенции.

Руководители делегации отметили, что организация поездки проходит в рабочем режиме, а возможность путешествовать в Россию без визы, ставшая доступной благодаря вступившему в силу в этом году взаимному соглашению между правительствами РФ и ЮАР, заметно облегчила им работу, позволив сконцентрировать внимание на выработке тематической повестки.

Главные темы

В ходе совместного обсуждения собравшиеся на семинар участники делегации очертили круг основных тем для дискуссий в Сочи со своими сверстниками из других стран. Наибольшего внимания удостоились актуальные проблемы Африканского континента, для разговора о которых в программе фестиваля предусмотрен специальный день - 17 октября, а также региональный ракурс глобальных вызовов современности. Среди последних - вопросы продовольственной безопасности развивающихся стран, создание новых возможностей для самореализации молодежи, социальный и политический аспекты миграции из неблагополучных регионов в страны с устойчивой экономикой, проблемы изменения климата, угроза экстремизма, сокращение социального неравенства и борьба за более справедливое распределение доходов от добычи природных ресурсов.

Оживление участников семинара вызвало обсуждение блока вопросов, касающихся последствий для Африки и, в частности, для ЮАР четвертой промышленной революции. "Технологические изменения, связанные с внедрением в нашу жизнь роботов и развитием искусственного интеллекта открывают новые возможности, но и являются серьезным вызовом. Из предыдущих трех Африка не смогла извлечь для себя выгоду, мы лишь подвергались эксплуатации в интересах других стран", - подчеркнул выступивший с обращением к молодым делегатам заместитель главы МИД страны Лювелин Ландерс.

Его озабоченность поддержал член Молодежной лиги АНК Табани Лушлонгване, заметивший, что, при всех выгодах для экономики, внедрение кибертехнологий угрожает оставить без работы тысячи сотрудников предприятий, в чьих услугах отпадет надобность, что вызывает особую тревогу в ЮАР, где безработица и без того достигает 27% от числа трудоспособного населения.

"Обратите также внимание на проблему так называемых биткоинов, о которых сейчас все говорят. Заменят ли эти электронные деньги нынешние бумажные банкноты, и как встроятся в этот новый мир жители глубинных сельских районов, где нет всех этих технологических новшеств? Эта проблема актуальна не только для Южной Африки, но, я полагаю, также, и для России, и мы должны это учитывать и обсуждать", - предложил он.

Среди блока политических проблем, затрагиваемых на семинаре, наиболее часто вспоминали о необходимости укрепления демократии и борьбы с империализмом, воспринимаемым на современном этапе, прежде всего, как попытки экономически развитых стран диктовать свои условия государствам "глобального Юга". Участники делегации высказывали различные мнения о том, сможет ли поспособствовать переходу к более справедливому мироустройству союз государств БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), а также какие выгоды извлечет молодежь этих стран от партнерства такого формата. Более частные вопросы, также обсуждавшиеся за круглым столом, касались будущего развития национальной энергетики и перспектив сотрудничества в этой области ЮАР и России.

Побывать у памятника Калашникову

ВФМС, помимо места обсуждения глобальных проблем политики и экономики, традиционно является площадкой для интенсивного культурного обмена и расширения кругозора гостей и хозяев фестиваля и получения ими новых знаний друг о друге. Поскольку для большинства участников делегации предстоящая поездка в Россию станет первой в их жизни, организаторы семинара отвели время и для краткого ознакомления с традициями, обычаями и даже отдельными особенностями менталитета. Имеющие опыт работы в России южноафриканские дипломаты также посетили мероприятие и провели небольшой урок русского языка, представив своим согражданам набор самых необходимых фраз, выражений и жестов, знание которых может понадобиться южноафриканцам в путешествии.

Особое оживление вызвала рекомендация не увлекаться дегустацией русской водки - слишком крепкого напитка для неподготовленного к традициям его потребления иностранца. При этом в личном общении участники делегации все же признавались, что морально готовы к эксперименту.

Наибольшие опасения у собеседников корреспондента вызывал суровый российский климат, при этом они приятно удивлялись, узнавая, что погода в Сочи и ЮАР в это время года не сильно отличается. Некоторые молодые люди также отмечали, что давно хотели побывать в России, где в свое время получали образование и проходили военную подготовку многие участники африканских национально-освободительных движений. Так, например, молодой предприниматель Летабо Мкони из компании, работающей в сфере информационных технологий, признался, что давно интересуется историей автомата Калашникова и был бы очень рад посетить недавно установленный в Москве памятник известному конструктору- оружейнику.

Фестиваль молодежи

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками 19-го по счету форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран.

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге. Последний на данный момент форум проходил в столице Эквадора Кито в 2013 году.