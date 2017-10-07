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Межрегиональный тур "Снег Востока" войдет в бренд "Восточное кольцо России"

Общество
7 октября, 8:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Новый маршрут будет включать лыжные и горнолыжные курорты и комплексы, центры зимних видов спорта на Сахалине, в Приморье и Хабаровском крае

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Три региона Дальнего Востока намерены реализовать совместный проект - тур "Снег Востока" - для российских и иностранных путешественников по объектам активного зимнего отдыха. Об этом в субботу сообщила пресс-служба администрации Приморского края по итогам встречи турсообщества региона с представителями отрасли из Хабаровского края.

"Новый маршрут "Снег Востока" станет одним из межрегиональных туристических направлений, реализуемых в рамках бренда "Восточное кольцо России". В него войдут лыжные и горнолыжные курорты и комплексы, центры зимних видов спорта на Сахалине, в Приморье и Хабаровском крае. В дальнейшем к проекту присоединятся Камчатка и ЕАО", - уточнили в пресс-службе.

В Приморском крае для нового тура планируют задействовать резиденцию российского Деда Мороза в Уссурийске (исторический парк "Изумрудная долина"), несколько горнолыжных курортов (ГЛК): "Грибановка", "Комета", "Arsgora", центр зимних видов спорта "Синяя сопка" недалеко от интегрированного развлекательного курорта "Приморье". Хабаровский край готов принять гостей на горнолыжном комплекса "Холдоми" и высокогорном озере Амут (Солнечный район), в перспективе и на зимних Шантарах (Тугуро-Чумиканский район). На Сахалине для тура предложат ГЛК "Горный воздух" в Южно-Сахалинске.

К проекту "Восточное кольцо России" присоединились 12 субъектов РФ под эгидой Министерства культуры России и Ростуризма. Под этим брендом планируется объединить лучшие места Дальнего Востока и дать возможность иностранцам посетить каждый из регионов в одном путешествии. Приморье в проекте выступит как хаб, принимающий гостей из стран АТР и распределяющий их по регионам Дальнего Востока, такой роли края способствует упрощенный визовый режим свободного порта Владивосток.

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