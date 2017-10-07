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Единый координационный центр поможет развитию туризма на Северном Кавказе

Общество
7 октября, 8:46 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 7, октября. /ТАСС

Центр сможет координировать работу по развитию всех курортов СКФО

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ВЛАДИКАВКАЗ, 7 октября. /ТАСС/. Единый центр, который позволит координировать работу по развитию всех курортов Северо-Кавказского федерального округа, может появиться в ближайшие годы, сообщила ТАСС заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева.

"Предложение, связанное с единым порталом, лежит на поверхности. На опыте Московской области уже можно увидеть, как это помогает и привлекать туристов извне, и побудить людей путешествовать внутри региона - они узнают о достопримечательностях, о событиях. Нередко жители одного региона не знают о том, что в соседнем есть какие-то интересные места, они и о своем регионе такое не всегда знают. И напрашиваются предложения по поводу формирования единого центра, который будет координировать именно такую работу", - сказала Рухуллаева.

В соответствии с поручением по итогам правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, данным в марте этого года, в настоящее время ведется разработка стратегии развития внутреннего и въездного туризма в Северо-Кавказском федеральном округе на период до 2035 года. В рабочую группу входят в том числе специалисты Минкавказа.

В рамках III Всероссийского медиафорума "Восхождение", который проходил в Северной Осетии 5 и 6 октября, о необходимости координировать усилия заявил президент Евразийской Академии телевидения и радио Валерий Рузин.

"Мне кажется очень верной мысль, что нужен единый центр, в рамках хотя бы федерального округа должны быть какие-то программы, объединяющие все республики, потому что тематический туризм тоже нужен. Например, ко мне сегодня подошли с вопросом о Великой Отечественной войне на Кавказе, здесь должна быть объединяющая программа", - сказал он.

По словам Рузина, событийный туризм также мог бы дать развитию региона серьезный толчок в развитии, привлекая туристов, в том числе из-за рубежа. Есть возможность развивать и другие виды туризма.

В форуме "Восхождение" приняли участие более 100 журналистов, состоялась экспертная сессия Минкавказа и "КСК" на тему "Роль СМИ в продвижении туристического потенциала Северного Кавказа". Мероприятие проходило при поддержке Минкавказа и главы Северной Осетии. Организаторы - ВГТРК и фонд "Посети Кавказ", генеральный партнер - "Курорты Северного Кавказа".

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