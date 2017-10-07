Более 300 деревьев высадили жители Благовещенска в новом районе города

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Жители Благовещенска высадили более трехсот деревьев в новом районе города - 800-м квартале - в рамках всероссийской акции "Живи, лес". Об этом в субботу сообщила пресс-служба администрации Амурской области.
"800-й квартал Благовещенска застраивается, здесь возводятся дома по программе переселения, уже отремонтированы участки двух улиц, сегодня здесь высадили сотни саженцев ясеня, маньчжурского ореха, клена", - приводит пресс-служба слова губернатор Александра Козлова, который принял участие в посадках.
В акции участвовали около 500 человек. В области в ее рамках проводится очистка лесов от мусора, посадка деревьев и кустарников, проходят занятия и публичные лекции.
С 2012 года в населенных пунктах Приамурья посадили более 40 тыс. деревьев хвойных и мягколиственных пород. В 2016 году в Благовещенске был разбит сквер на пересечении улиц Игнатьевское шоссе и Мухина, где высадили более 300 деревьев и кустарников.