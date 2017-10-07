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"Молодежка ОНФ" предлагает каждому лично поздравить Владимира Путина с днем рождения

Общество
7 октября, 9:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Любой желающий может воспользоваться генератором поздравлений, размещенном на сайте организации, сообщил директор департамента молодежных проектов фронта Игорь Кастюкевич

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Направление по работе с молодежью Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Молодежка ОНФ" в субботу запустило на своем сайте акцию ко дню рождения российского президента Владимира Путина. Об этом сообщил в субботу ТАСС директор департамента молодежных проектов фронта Игорь Кастюкевич.

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"В шесть утра по Москве, когда заиграл гимн России, на сайте "Молодежки ОНФ" появился генератор поздравлений", - сказал Кастюкевич.

По его словам, благодаря этому проекту каждый сможет оставить свое послание главе государства. Он подчеркнул, что эти поздравления сможет увидеть президент России.

Как пояснили в "Молодежке ОНФ", созданные с помощью генератора пожелания российскому лидеру будут включены в короткий ролик. "Видео с личным поздравлением Путину можно будет скачать и поделиться им в соцсетях", - уточнили организаторы акции.

"Для того чтобы ваше поздравление смогли найти все, и Владимир Владимирович лично, прикрепите к записи хэштеги #МолодежкаОНФ и #HB2PUTIN", - добавили в "Молодежке".

7 октября 2017 года президенту РФ Владимиру Путину исполняется 65 лет. Путин в 19-й раз отмечает день рождения на высших постах в стране. В прошлые годы глава государства, как правило, никак не выделял день своего рождения среди обычных рабочих будней, проводя его за работой.

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