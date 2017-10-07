Школа лезгинки "Чегет" научит пензенских детей культуре Кавказа

ПЕНЗА, 7 октября. /ТАСС/. Школа кавказских танцев "Чегет" открылась в Пензе и начала набор любителей танцевального искусства Кавказа. Как рассказала руководитель школы Залина Борисова, танцоры начали подготовку к первому серьезному конкурсному выступлению.

"Учить лезгинке я начала в Пензе всех желающих еще в 2015 году, а вот открыть полноценную танцевальную школу лезгинки и кавказских танцев получилось только вот-вот (набор на занятия еще идет). Все, кто желает научиться этому непростому искусству темпераментного танца, мы ждем в своей школе "Чегет". Во второй раз в декабре 2017 года на большую сцену выйдут 12 детей и восемь взрослых танцоров", - рассказала Борисова.

Энтузиаст и идейный вдохновитель необычного для Пензы танцевального направления сама начала танцевать лезгинку всего несколько лет назад.

"Моя мама всегда мечтала, чтобы я занималась кавказскими танцами. Она сама родом из Северной Осетии, и тяга к культуре Кавказа, к корням живет и во мне. Дедушка по папиной линии хотя и русский, долгое время жил на Северном Кавказе и очень любит и ценит национальную осетинскую культуру и обычаи. В детстве начать танцевать у меня не получилось, семья жила на Дальнем Востоке. И вот только когда приехали в Пензу, такая возможность появилась. Мне 35 лет, танцевать я начала в 2014 году. Но танец идет от души, от моего сердца - наверное, такая тяга к лезгинке и осетинским танцам у меня от предков", - поделилась Борисова своими мыслями.

Она рассказала, что в семье ее матери танцевали все - прадед даже был известным в Северной Осетии танцором и показывал на сцене сложные трюки и партии. Дядя по материнской линии, именно он и научил Залину этому непростому искусству кавказского танца - где мужчина демонстрирует зрителю силу и темперамент, талант и любовь, женщина может показать красоту и скромность через движения рук и плавность хода.

Как танец лечит душу

"У каждого танцевального па в наших танцах своя история и свой смысл. А лезгинка - это не просто танец, а целая наука и настоящий язык общения. Разновидностей лезгинки очень много. На первых занятиях мы изучаем танцевальные движения осетинской лезгинки. Это классика. Мне ближе всего осетинский вариант лезгинки, а есть кавказская, чеченская, грузинская. У каждого танца свои нюансы, ритмические рисунки, акценты", - пояснила Борисова.

Преподаватель призналась, что кавказский танец вылечил ее от депрессии и помог пережить семейную драму.

"Я начала серьезно заниматься танцами в непростой момент в жизни. Семья переживала тяжелые дни, и чтобы как-то снять напряжение и боль, стала танцевать лезгинку, чтобы выплеснуть эмоции. Потом взяла одну ученицу, другую. Так постепенно поняла, что именно танцы смогут вернуть меня к активной жизни и показать новый горизонт", - пояснила она.

Беседа состоялась перед началом очередной репетиции. Ученики приходят в танцевальный зал по вечерам, занятия длятся по 1,5 часа для начинающих танцоров и по 2,5 часа, для тех, кто занимается лезгинкой уже давно. Но тяжелый труд для них в радость. Многие признаются, что кавказские танцы научили их терпению, дисциплине, сдержанности.

"Тимур начал танцевать лезгинку в 3,5 года, когда еще школы не было, и мы только-только учились. Но начал баловаться, и отец забрал его из кружка. А в этом году пришел на репетицию уже в школу танцев "Чегет", говорит, хочу танцевать. Стал серьезным, старается, учит движения и ведет уже себя по другому, а человеку только 5 лет", - рассказала ученица школы Алина Никонова.

Сама она, как и Диана Дубровная, еще одна ученица, души не чают в кавказских танцах. У них уже есть костюмы и опыт первых выступлений на сцене.

К необычным танцевальным тренировкам новичкам нужно привыкнуть.

"Мы начинаем с разминки, но это не классическая танцевальная подготовка, а именно разминка - начинаем отрабатывать основы осетинской лезгинки, движения рук, потом растяжка и разогрев всего тела. Через полчаса начинаем учить па и отдельные элементы кавказского танца, трюки. И еще полчаса постановка танца и выучиваем отдельные номера и кусочки танца", - рассказал один из танцоров.

Вот ученики выстроились в линию. И робкие движения кисти рук, которые раз за разом повторяют танцоры, пытаясь добиться плавности движений, превращаются в уверенные танцевальные па. Затем так же отрабатывается и точность движения ног. Весь темперамент танцоров уже раскрывается только на сцене, а в зале работа до седьмого пота перед зеркалом.

"Педагог у нас строгий, никого не выделяет, и все время говорит, что солистов или любимчиков нет. Работаем на результат", - смеется одна из учениц старшей группы.

Лезгинку полюбили в Пензе

"Для Пензы такое увлечение необычное. Когда я рассказываю, что занимаюсь кавказскими танцами, то меня спрашивают, неужели в Пензе учат лезгинке? А мы можем уже различать и стили, и направления танцев народов Кавказа. Можем станцевать и мужские партии, и женские. Учим трюки, танцуем на пальцах", - рассказала Никонова.

"А вы знаете, что мир лезгинки многогранен, как и языки народов Кавказа? Вроде селения рядом стоят, а люди уже друг друга не понимают - наречия разные. Так и в танце - у каждой лезгинки и ритм свой, и танцевальный рисунок и движения разные. Мне ближе чеченская и осетинская лезгинки - все-таки это классика", - отметила Борисова.

Она призналась, что и сама учится - получает диплом профессионального хореографа, а еще регулярно отправляется на мастер-классы к ведущим танцорам народных ансамблей и школ Северного Кавказа.

"В моей школе занимаются не только дети, но и увлеченные кавказскими танцами взрослые люди, некоторые из них - профессиональные танцоры. Поэтому я поняла, что раз мое увлечение уже стало настоящей работой и призванием, необходимо получить профессиональную подготовку и теоретические знания. Поэтому сама учусь постоянно, чтобы выше поднимать планку. С открытием своей танцевальной школы я поняла, что моя цель не просто научить пензенских детей танцевать кавказские танцы и лезгинку, а показать им всю красоту и глубину культуры Кавказа".

Танец или культура?

В современном мире лезгинка стала своего рода визитной карточкой культуры народов Кавказа. Многие любят зажигательные ритмы и лихие трюки темпераментных танцоров. Но для настоящих знатоков и ценителей искусства кавказские танцы - это целый мир и отдельная культура. Красивый танец появился в горах Кавказа, и родина его - Дагестан, а название "лезгинка", как утверждают знатоки, русского происхождения. Лезгинами в XIX веке в России назвали всех представителей горных кавказских народов. Корень слова восходит к дагестанскому "лек", что означает "орел".

"Лезгинка" - танец орла, именно движениям крыльев этой гордой птицы и подражают танцоры мужчины. В некоторых селениях парный танец называют танцем орла и лебедя, ведь женщины в лезгинке движутся плавно, с достоинством показывая свою грацию и нежность.

Многие эксперты и профессиональные танцоры считают, что лезгинка не просто народный танец, а целый эпос, который хранит в себе легенды и обычаи, народную музыку, театр, народные костюмы, прикладное искусство. Лезгинка - общее название для более чем 100 вариаций народных танцев жителей Кавказа.

Танец "Лезгинка" - важнейший элемент жизненного уклада всех горских народов Кавказа, его удивительное и непревзойденное искусство.