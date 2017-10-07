Врио губернатора Приморья предложил приурочить к ВЭФ большую парусную регату

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ВЛАДИВОСТОК, 7 октября. /ТАСС/. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко на встрече с представителями СМИ региона в субботу предложил во время Восточного экономического форума (ВЭФ) проводить во Владивостоке большую парусную регату.
"Здесь будем впервые проводить открытую парусную регату. Перегонять будем большие парусные суда. Красивую регату хотим сделать. В Сочи такую регату проводили, 57 парусников, там такой красоты не видели. Чтобы парусники были с 2-4 парусами и друг на друга не похожие", - сказал Тарасенко.
Он добавил, что регата должна стать событием, на которое жители региона будут приходить семьями в дни проведения Восточного экономического форума, который проходит на острове Русском в первые дни сентября.
4 октября президент Владимир Путин принял досрочную отставку Владимира Миклушевского. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП "Росморпорт". Миклушевский объяснил уход кадровой ротацией.
В пятницу, 6 октября, во Владивостоке полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер правительства РФ Юрий Трутнев представил врио губернатора Приморского края Тарасенко региональным властям, депутатам и общественности.