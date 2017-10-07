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Врио губернатора Приморья предложил приурочить к ВЭФ большую парусную регату

Общество
7 октября, 10:46 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 7, октября. /ТАСС

Андрей Тарасенко подчеркнул, что регата должна стать событием, на которое жители края будут приходить семьями

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ВЛАДИВОСТОК, 7 октября. /ТАСС/. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко на встрече с представителями СМИ региона в субботу предложил во время Восточного экономического форума (ВЭФ) проводить во Владивостоке большую парусную регату.

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Биография врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко

"Здесь будем впервые проводить открытую парусную регату. Перегонять будем большие парусные суда. Красивую регату хотим сделать. В Сочи такую регату проводили, 57 парусников, там такой красоты не видели. Чтобы парусники были с 2-4 парусами и друг на друга не похожие", - сказал Тарасенко.

Он добавил, что регата должна стать событием, на которое жители региона будут приходить семьями в дни проведения Восточного экономического форума, который проходит на острове Русском в первые дни сентября.

4 октября президент Владимир Путин принял досрочную отставку Владимира Миклушевского. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП "Росморпорт". Миклушевский объяснил уход кадровой ротацией.

В пятницу, 6 октября, во Владивостоке полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер правительства РФ Юрий Трутнев представил врио губернатора Приморского края Тарасенко региональным властям, депутатам и общественности.

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Тарасенко, Андрей Владимирович
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