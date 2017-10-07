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В Москве заработала обновленная маршрутная сеть общественного транспорта "Магистраль"

Общество
7 октября, 11:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

С 7 октября открыты два новых маршрута: экспресс 144К на Ленинском проспекте и маршрут М27, связавший Новый Арбат и Кутузовский проспект с Таганкой и Рязанским проспектом

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Вторая очередь транспортной сети "Магистраль", в рамках которой изменились 65 автобусных маршрутов и заработали новые экспрессы на Ленинском и Рязанском проспектах, запущена в Москве. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Первая очередь "Магистрали" в октябре прошлого года объединила 39 наземных маршрутов - 17 магистральных, 15 - районных и семь - социальных, которые помогают жителям Москвы доехать до офисов "Мои документы", поликлиник и других социально значимых мест. В работе транспортной сети задействовано около 500 автобусов, троллейбусов и трамваев. Средний интервал движения автобусов в центре города составляет пять минут. Ежедневно маршрутами сети "Магистраль" пользуются 500 тыс. человек.

"7 октября в Москве запущена вторая очередь маршрутной сети "Магистраль". Улучшения маршрутной сети наземного транспорта предоставят пассажирам новые возможности для передвижения по центру, сократят время в пути, обеспечат доступность для маломобильных граждан", - привела пресс-служба слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

По данным пресс-службы, с сегодняшнего дня в рамках реализации второй очереди проекта открыты два новых магистральных маршрута: экспресс 144К на Ленинском проспекте и маршрут М27, который связал Новый Арбат и Кутузовский проспект с Таганкой и Рязанским проспектом. Маршруты пойдут по выделенным полосам и позволят на 10-15 минут сократить время поездок. Ко второй очереди "Магистрали" в Москве заработало 58 обычных остановок и 50 инновационных остановочных павильонов с подсветкой, возможностью зарядить телефон и подключиться к интернету.

"Всего на 65 маршрутах, которыми сегодня пользуются более полумиллиона москвичей, улучшится качество обслуживания. Это стало возможным благодаря различным изменениям по организации движения, выделенным полосам, остановкам", - добавили в пресс-службе.

Для второй очереди "Магистрали" на Славянской площади был построен большой пересадочный узел со светлыми крытыми павильонами, табло прибытия, беспроводным интернетом и разъемами для зарядки телефонов. У нового пересадочного узла единый дизайн и стиль, он принимает транспорт днем и ночью. Скоро на Славянской площади также откроется новая станция городского велопроката с подсвеченной картой и новыми терминалами.

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Персоны
Ликсутов, Максим Станиславович
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