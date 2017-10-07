В Берлине появилось граффити с изображением Путина

Теннисистка Халеп впервые в карьере станет первой "ракеткой" мираСпорт 7 октября, 11:51
В Москве заработала обновленная маршрутная сеть общественного транспорта "Магистраль"Общество 7 октября, 11:07
Глава Армении поздравил Владимира Путина с днем рожденияМеждународная панорама 7 октября, 11:04
Президент Абхазии поздравил Владимира Путина с днем рожденияМеждународная панорама 7 октября, 10:54
Parisien: французская прокуратура требует осудить Николя СаркозиМеждународная панорама 7 октября, 10:26
Лукашенко поздравил Путина с днем рожденияМеждународная панорама 7 октября, 10:24
Школа лезгинки "Чегет" научит пензенских детей культуре КавказаОбщество 7 октября, 10:19
Пилот "Мерседеса" Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при ЯпонииСпорт 7 октября, 10:18
Полиция Великобритании призвала фанатов сборной Англии к сдержанному поведению на ЧМ-2018Спорт 7 октября, 9:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕРЛИН, 7 октября. /ТАСС/. Граффити с изображением Владимира Путина появилось в Берлине в субботу, в 65-й день рождения президента РФ.
Как передает корреспондент ТАСС, художники украсили картину строками из оды "К радости" Фридриха Шиллера, текст которой лег в основу гимна Совета Европы и Евросоюза. Слова написаны на русском и немецком языках. На граффити также изображены два белых голубя, один из которых сидит на правой руке президента.
Рисунок появился близ улиц Ораниенштрассе и Аксель-Шпрингер-Штрассе, фактически на стыке двух округов - Кройцберг и центрального Митте. В нескольких десятках метров от этого места некогда проходила Берлинская стена, разделявшая до воссоединения Германии город на две части.
Как заявил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин в день своего рождения 7 октября проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, а также целую череду телефонных разговоров.