В Берлине появилось граффити с изображением Путина

БЕРЛИН, 7 октября. /ТАСС/. Граффити с изображением Владимира Путина появилось в Берлине в субботу, в 65-й день рождения президента РФ.

Как передает корреспондент ТАСС, художники украсили картину строками из оды "К радости" Фридриха Шиллера, текст которой лег в основу гимна Совета Европы и Евросоюза. Слова написаны на русском и немецком языках. На граффити также изображены два белых голубя, один из которых сидит на правой руке президента.

Рисунок появился близ улиц Ораниенштрассе и Аксель-Шпрингер-Штрассе, фактически на стыке двух округов - Кройцберг и центрального Митте. В нескольких десятках метров от этого места некогда проходила Берлинская стена, разделявшая до воссоединения Германии город на две части.

Как заявил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин в день своего рождения 7 октября проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, а также целую череду телефонных разговоров.