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В Берлине появилось граффити с изображением Путина

Общество
7 октября, 11:06 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 7, октября. /ТАСС

Художники написали на русском и немецком языках строки из оды Фридриха Шиллера "К радости" и нарисовали двух голубей, один из которых сидит на правой руке президента

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БЕРЛИН, 7 октября. /ТАСС/. Граффити с изображением Владимира Путина появилось в Берлине в субботу, в 65-й день рождения президента РФ.

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Как передает корреспондент ТАСС, художники украсили картину строками из оды "К радости" Фридриха Шиллера, текст которой лег в основу гимна Совета Европы и Евросоюза. Слова написаны на русском и немецком языках. На граффити также изображены два белых голубя, один из которых сидит на правой руке президента.

Рисунок появился близ улиц Ораниенштрассе и Аксель-Шпрингер-Штрассе, фактически на стыке двух округов - Кройцберг и центрального Митте. В нескольких десятках метров от этого места некогда проходила Берлинская стена, разделявшая до воссоединения Германии город на две части.

Как заявил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин в день своего рождения 7 октября проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, а также целую череду телефонных разговоров.

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