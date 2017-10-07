Власти Приморья подготовят предложения по борьбе с наводнениями в регионе

ВЛАДИВОСТОК, 7 октября. /ТАСС/. Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил подготовить пакет предложений по борьбе с паводками в Приморском крае, сообщил врио губернатора региона Андрей Тарасенко на встрече с представителями СМИ Приморья в субботу.

"Мы встречались с представителями силовых ведомств в Приморском крае. МЧС там тоже было. Я спросил, сколько можно с наводнениями бороться? Юрий Петрович [Трутнев] поручил в недельный срок подготовить предложения, чтобы не было этих угроз паводка постоянных", - сказал Тарасенко на встрече с журналистами.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье в конце августа- начале сентября 2016 года, он стал самым мощным за последние 100 лет. В результате вызванного стихией паводка пострадали 27 из 34 муниципальных районов региона, были затоплены 170 населенных пунктов. Cо 2 сентября по 2 октября в крае действовал режим ЧС федерального уровня. Затем он был заменен на режим ЧС краевого уровня, который был отменен только 27 декабря.

4 октября президент Владимир Путин принял досрочную отставку Владимира Миклушевского. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП "Росморпорт". Миклушевский объяснил уход кадровой ротацией.

В пятницу, 6 октября, во Владивостоке полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер правительства РФ Юрий Трутнев представил врио губернатора Приморского края Тарасенко региональным властям, депутатам и общественности.