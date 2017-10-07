В Ереване освящен новый русский православный храм

ЕРЕВАН, 7 октября. /ТАСС/. Епископ Владикавказский и Аланский Леонид (Горбачев), управляющий приходами Русской православной церкви в Республике Армения, освятил в субботу в Ереване кафедральный храм Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. На церемонию собрались сотни верующих, общественные деятели Армении, передает корреспондент ТАСС с места события.

Церковь возведена на проспекте Адмирала Исакова, у рукотворного Ереванского озера. Храм построен на пожертвования российского предпринимателя и общественного деятеля, президента общероссийской общественной организации "Союз армян России", посла доброй воли ЮНЕСКО Ара Абрамяна и его братьев.

"Для нас сегодня очень знаменательный день. Мы освящаем новопостроенный храм, дом Божий на радость нашим верующим", - сказал епископ.

Отрадное событие

На церемонию освящения храма РПЦ прибыл глава Армянской апостольской церкви, Верховный патриарх - католикос всех армян Гарегин II. "Возносим хвалу и славу Господу в связи с отрадным событием - освящением русской Крестовоздвиженской церкви в Ереване", - сказал католикос. Он отметил, что "с теплотой хранит память о 18 марта 2010 года", когда вместе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом "с совместною молитвою совершили чин закладки этого благолепного храма".

"Сегодня в возведенном на армянской земле русском храме возносится к небу первый колокольный звон, приглашая в дом Божий своих чад, - сказал Гарегин II. - Наше сердце наполняется чувством удовлетворения, видя волнение и ликование наших благоверных русских чад, проживающих в Армении". По его убеждению, этот "храм, вознесший к небу свои купола, является выражением духовного возрождения в Армении, проявлением верности духовно-нравственным ценностям и свидетельством внимания властей" республики к духовным потребностям сограждан.

По словам католикоса, "эта церковь - свидетельство многовекового братства армянского и русского народов, исповеданных общих ценностей, общих славных и нелегких страниц, вписанных в историю, и сотрудничества наших дней". Это "сотворенное из камня выражение прочной дружбы Армянской апостольской и Русской православной церквей - сестер", указал Гарегин II. По его словам, плодом этой дружбы "являются церкви и часовни, воздвигаемые в мирных условиях на армянской земле и в различных городах России".

Поздравления католикоса всех армян

Католикос всех армян поздравил своего "духовного брата, Святейшего патриарха [Московской и всея Руси] Кирилла с этим важным свершением, которое заняло свое достойное место в летописи братства наших церквей".

Он поблагодарил и епископа Леонида. "За минувшие месяцы мы имели возможность узнать его как честного и преданного служителя церкви Христовой, - сказал католикос. - Дорогой владыка, высоко ценим ваши усилия и планы по укреплению взаимоотношений армянской и русской церквей и желаем вам плодотворного служения в Армении". Гарегин II выразил патриаршее благословение послу России в Армении Ивану Волынкину за его "вклад в дело сближения наших стран и церквей и укрепление их взаимоотношений, а также в строительство этого храма".

Патриарх поздравил "всех дорогих благочестивых чад сестринской церкви" с освящением храма и вознес молитву к Богу.

Поблагодарив за присутствие на освящении храма, епископ Леонид передал католикосу братские приветы и "добрые пожелания во здравие" от патриарха Кирилла.

Второй храм РПЦ в столице Армении

По данным осетинской епархии, решение о строительстве русского православного храма в Ереване и армянского в Москве было принято Алексием II и Гарегином II. Крестовоздвиженский храм в Ереване был заложен Кириллом во время посещения Армении в марте 2010 года.

До этого единственной русской церковью в столице Армении был храм Покрова Пресвятой Богородицы, построенный в 1913-1916 годах в Канакере, тогдашнем северном предместье Еревана, которое впоследствии вошло в городскую черту. Это была гарнизонная церковь при казачьем полку, которую при советской власти закрыли, использовали как склад, а затем кинотеатр, и она возвращена Русской православной церкви (РПЦ) в 1991 году.