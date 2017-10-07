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В Париже появились граффити с поздравлениями Владимиру Путину

Общество
7 октября, 13:03 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 7, октября. /ТАСС

Один из уличных художников назвал свою работу "приветствием главному миротворцу на земле"

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ПАРИЖ, 7 октября. /ТАСС/. Уличные художники Парижа адресовали России и ее лидеру свои пожелания на картинах в стиле стрит-арт. Сразу в нескольких районах французской столицы в субботу появились художественные граффити, общим сюжетом которых стало поздравление Владимиру Путину.

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"С днем рождения!" - гласит большая настенная афиша в квартале Батиньоль. Она создана в стилистике популярных во Франции знаменитых плакатов Владимира Маяковского и Александра Родченко.

"Это мое приветствие главному миротворцу на земле, - прокомментировал журналистам свою только что завершенную работу молодой парижский уличный художник. - Уверен, что это мнение разделяют многие". Слово "миротворец" автор написал на своей картине большими красными буквами.

Настенные поздравительные афиши французского стрит-арта привлекли внимание парижан. Многие фотографировали броские настенные изображения на свои мобильные телефоны, оживленно обменивались мнениями.

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"Сегодня Владимир Путин, безусловно, самый авторитетный и выдающийся современный лидер", - считает известный французский историк Пьер Малиновский. Он рассказал, что в мае во время визита главы российского президента в Париж ему представилась возможность рассказать о своей многолетней экспедиции по увековечению памяти русских солдат, защищавших Францию в Первую мировую войну.

По словам историка, он давно мечтал о такой встрече, которая состоялась в Российском духовно-культурном центре в Париже. "Наши страны были вместе в самых тяжелых испытаниях и сейчас должны быть союзниками в укреплении мира, - подчеркнул историк. - Россия и ее президент вызывают у меня огромное уважение".

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