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Король Саудовской Аравии стал почетным доктором МГИМО

Общество
7 октября, 13:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд получил звание "за огромный вклад в укрепление международного мира" и сотрудничество между странами, отметил ректор Анатолий Торкунов на церемонии

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд стал обладателем звания почетного доктора МГИМО МИД РФ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места проведения церемонии.

В торжественной церемонии, прошедшей в конференц-зале МГИМО, приняли участие министр образования и науки РФ Ольга Васильева и ректор Анатолий Торкунов, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

На церемонии присутствовали преподаватели и студенты университета. При входе короля в зал все участники церемонии поднялись со своих мест. Король приветствовал собравшихся поднятием руки.

"Ученый совет принял единогласное решение о присвоении вам звания почетного доктора МГИМО за огромный вклад в укрепление международного мира и сотрудничества между нашими странами", - объявил Торкунов. Король в ответ выразил благодарность МГИМО за решение о присвоении ему звания почетного доктора.

Когда уж после торжественных речей Торкунов вручал монарху диплом, саудовский лидер не удержался от шутки. "Теперь я могу называть себя доктором Сальманом?" - спросил он с улыбкой. "Конечно", - заверил Торкунов.

Король прибыл в РФ с государственным визитом 4 октября по приглашению президента Владимира Путина. Это первое посещение России правящим монархом Саудовской Аравии за всю историю существования двух государств. Визит завершится 8 октября.

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Темы
Визит короля Саудовской Аравии в Россию
Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна Богданов, Михаил Леонидович Путин, Владимир Владимирович Торкунов, Анатолий Васильевич
Страны
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