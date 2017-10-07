Король Саудовской Аравии стал почетным доктором МГИМО

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд стал обладателем звания почетного доктора МГИМО МИД РФ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места проведения церемонии.
В торжественной церемонии, прошедшей в конференц-зале МГИМО, приняли участие министр образования и науки РФ Ольга Васильева и ректор Анатолий Торкунов, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.
На церемонии присутствовали преподаватели и студенты университета. При входе короля в зал все участники церемонии поднялись со своих мест. Король приветствовал собравшихся поднятием руки.
"Ученый совет принял единогласное решение о присвоении вам звания почетного доктора МГИМО за огромный вклад в укрепление международного мира и сотрудничества между нашими странами", - объявил Торкунов. Король в ответ выразил благодарность МГИМО за решение о присвоении ему звания почетного доктора.
Когда уж после торжественных речей Торкунов вручал монарху диплом, саудовский лидер не удержался от шутки. "Теперь я могу называть себя доктором Сальманом?" - спросил он с улыбкой. "Конечно", - заверил Торкунов.
Король прибыл в РФ с государственным визитом 4 октября по приглашению президента Владимира Путина. Это первое посещение России правящим монархом Саудовской Аравии за всю историю существования двух государств. Визит завершится 8 октября.