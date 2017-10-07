СМИ: беженец из Афганистана выучил английский язык с помощью мыльной оперы

Столбова и Климов заняли третье место на турнире по фигурному катанию в ФинляндииСпорт 7 октября, 17:04
IAAF не рассматривает вариант частичного восстановления ВФЛА в ноябреСпорт 7 октября, 16:49
Авербух не обсуждал с фигуристкой Медведевой замену произвольной программыСпорт 7 октября, 16:24
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитацииПолитика 7 октября, 16:21
Кокорин и Смолов выйдут в стартовом составе сборной России на матч с южнокорейцамиСпорт 7 октября, 16:12
Около 20 тыс. болельщиков ожидается на матче Россия - Южная КореяСпорт 7 октября, 15:54
СМИ: Марадона подаст в суд на своих дочерей за хищение £1,45 млнСпорт 7 октября, 15:33
Возняк назвал следующей большой идеей человечества создание имитирующих человека машинНаука 7 октября, 15:18
Кобелев: Хохлов сможет решить задачи "Динамо" на текущий сезон чемпионата РоссииСпорт 7 октября, 14:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 7 октября. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Беженец из Афганистана выучил английский язык при помощи телевизионной мыльной оперы. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация "Би-би-си". Фарид Салех приехал в Великобританию в 13-летнем возрасте, после гибели отца во время политических разборок.
Беженца взяла на воспитание семья британцев, однако подросток не понимал, что говорили ему приемные родители и учителя в школе. Фарид и его приемная мать начали каждый день смотреть с субтитрами телесериал EastEnders. И именно этот метод обучения - одновременное восприятие визуальной, аудио- и текстовой информации - оказался, по словам Салеха, самым действенным. "EastEnders помогли мне понять, о чем люди говорили в школе, и в итоге мне удалось стать неотъемлемой частью этого общения", - признался он.
В то же время специалисты убеждены, что обучение английскому с помощью телевизора в семье не может быть заменой знаний и навыков, которые прививают профессиональные преподаватели. По их мнению, чтобы интегрировать иммигранта в среду общения необходимо пройти специальные курсы языковой подготовки, очереди на которые в некоторых районах Соединенного Королевства растянулись на три года.