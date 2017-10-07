СМИ: беженец из Афганистана выучил английский язык с помощью мыльной оперы

ЛОНДОН, 7 октября. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Беженец из Афганистана выучил английский язык при помощи телевизионной мыльной оперы. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация "Би-би-си". Фарид Салех приехал в Великобританию в 13-летнем возрасте, после гибели отца во время политических разборок.

Беженца взяла на воспитание семья британцев, однако подросток не понимал, что говорили ему приемные родители и учителя в школе. Фарид и его приемная мать начали каждый день смотреть с субтитрами телесериал EastEnders. И именно этот метод обучения - одновременное восприятие визуальной, аудио- и текстовой информации - оказался, по словам Салеха, самым действенным. "EastEnders помогли мне понять, о чем люди говорили в школе, и в итоге мне удалось стать неотъемлемой частью этого общения", - признался он.

В то же время специалисты убеждены, что обучение английскому с помощью телевизора в семье не может быть заменой знаний и навыков, которые прививают профессиональные преподаватели. По их мнению, чтобы интегрировать иммигранта в среду общения необходимо пройти специальные курсы языковой подготовки, очереди на которые в некоторых районах Соединенного Королевства растянулись на три года.