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СМИ: беженец из Афганистана выучил английский язык с помощью мыльной оперы

Общество
7 октября, 15:35 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков

По словам Фарида Салеха, самым действенным для него оказался просмотр телесериала с субтитрами

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ЛОНДОН, 7 октября. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Беженец из Афганистана выучил английский язык при помощи телевизионной мыльной оперы. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация "Би-би-си". Фарид Салех приехал в Великобританию в 13-летнем возрасте, после гибели отца во время политических разборок. 

Беженца взяла на воспитание семья британцев, однако подросток не понимал, что говорили ему приемные родители и учителя в школе. Фарид и его приемная мать начали каждый день смотреть с субтитрами телесериал EastEnders. И именно этот метод обучения - одновременное восприятие визуальной, аудио- и текстовой информации - оказался, по словам Салеха, самым действенным. "EastEnders помогли мне понять, о чем люди говорили в школе, и в итоге мне удалось стать неотъемлемой частью этого общения", - признался он.

В то же время специалисты убеждены, что обучение английскому с помощью телевизора в семье не может быть заменой знаний и навыков, которые прививают профессиональные преподаватели. По их мнению, чтобы интегрировать иммигранта в среду общения необходимо пройти специальные курсы языковой подготовки, очереди на которые в некоторых районах Соединенного Королевства растянулись на три года. 

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