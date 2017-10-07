В Москву на один день придет бабье лето

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Погода подарит москвичам еще один день бабьего лета, в воскресенье будет солнечно и не по сезону тепло. Об этом в субботу сообщил ТАСС директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"Завтра всем москвичам и жителям окрестностей столицы советую не сидеть дома, а гулять в парках, чтобы не пропустить хорошую погоду. В Москву заглянет бабье лето, - сказал Вильфанд. Солнечное воскресенье обеспечит отрог антициклона. "Дневная температура составит 10-12 градусов", - добавил он.
В понедельник москвичей, по словам специалиста, ждет "необычная погода". Фронтальный раздел циклона, который находится южнее Москвы, приблизится к столице. "Ожидается очень теплая ночь (семь-девять градусов), днем - 13-15 градусов, что соответствует середине сентября, будет облачно, периодически будет идти дождь. Наиболее интенсивные осадки пройдут ночью, днем временами тоже пойдет дождь, будет тепло и ветрено", - сказал Вильфанд.
"Погода будет на любой вкус. Кто-то любит теплую, но неспокойную погоду. В понедельник для таких людей будет и дождь, и ветер с порывами до 13-18 м/с", - сказал метеоролог.
В воскресенье температура воздуха будет выше нормы на четыре градуса, а в понедельник - на пять градусов. "Погода будет умеренно теплой, но достаточно однородной до конца рабочей недели. Ночные температуры составят два-шесть градусов, дневные - пять-десять градусов, ожидается небольшой дождь. Во вторник прогнозируем усиление ветра, в последующем погода будет спокойной с небольшими осадками", - сказал Вильфанд.