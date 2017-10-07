Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москву на один день придет бабье лето

Общество
7 октября, 14:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

В воскресенье синоптики прогнозируют в столице солнечную погоду и до 12 градусов тепла

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Погода подарит москвичам еще один день бабьего лета, в воскресенье будет солнечно и не по сезону тепло. Об этом в субботу сообщил ТАСС директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Завтра всем москвичам и жителям окрестностей столицы советую не сидеть дома, а гулять в парках, чтобы не пропустить хорошую погоду. В Москву заглянет бабье лето, - сказал Вильфанд. Солнечное воскресенье обеспечит отрог антициклона. "Дневная температура составит 10-12 градусов", - добавил он.

В понедельник москвичей, по словам специалиста, ждет "необычная погода". Фронтальный раздел циклона, который находится южнее Москвы, приблизится к столице. "Ожидается очень теплая ночь (семь-девять градусов), днем - 13-15 градусов, что соответствует середине сентября, будет облачно, периодически будет идти дождь. Наиболее интенсивные осадки пройдут ночью, днем временами тоже пойдет дождь, будет тепло и ветрено", - сказал Вильфанд.

"Погода будет на любой вкус. Кто-то любит теплую, но неспокойную погоду. В понедельник для таких людей будет и дождь, и ветер с порывами до 13-18 м/с", - сказал метеоролог.

В воскресенье температура воздуха будет выше нормы на четыре градуса, а в понедельник - на пять градусов. "Погода будет умеренно теплой, но достаточно однородной до конца рабочей недели. Ночные температуры составят два-шесть градусов, дневные - пять-десять градусов, ожидается небольшой дождь. Во вторник прогнозируем усиление ветра, в последующем погода будет спокойной с небольшими осадками", - сказал Вильфанд.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография президента России Владимира Путина
2
Экс-майор ВСУ: комплекс "Бук", из которого был сбит MH17, принадлежит Украине
3
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
4
Порошенко подписал закон, продлевающий особый статус Донбасса
5
ВКС РФ уничтожили в Сирии влиятельных полевых командиров ИГ
6
Король Саудовской Аравии стал почетным доктором МГИМО
7
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
Темы дня
Новости партнеров
Реклама