Более 400 делегатов отправляются из Индии на Всемирный фестиваль молодежи и студентов

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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 октября. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Более 400 человек из Индии станут участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), который пройдет в РФ с 14 по 22 октября. Об этом сообщил в субботу ТАСС глава представительства Россотрудничества в Индии Федор Розовский.
"Студенты из Нью-Дели, Мумбаи, Ченнаи, Калькутты, других индийских городов отправляются в Россию. В их числе представители крупнейших молодежных организаций, волонтеры и студенты ведущих вузов страны. В фестивале также примут участие представители министерства молодежи и спорта Индии", - сказал Розовский в кулуарах прошедшей в Российском центре науки и культуры (РЦНК) церемонии проводов индийских делегатов на фестиваль.
Мероприятие было организовано представительством Россотрудничества в Индии совместно с Международной федерацией индийско-российских клубов и Международным форумом БРИКС (Индия). На встрече были определены главы региональных делегаций, которые сначала отправятся в 17 городов России, где примут участие в региональных программах фестиваля, а затем соберутся в Сочи.
"За последние шесть месяцев в наших центрах в Нью-Дели, Мумбаи, Ченнаи, Калькутте, а также на площадках организаций-партнеров проходили конференции, семинары, круглые столы, фотовыставки, посвященные предстоящему фестивалю", - добавил Розовский.
На церемонии проводов был продемонстрирован видеоролик, специально снятый Национальным подготовительным комитетом Индии к фестивалю - в рамках международного интернет проекта #HelloRussia. Для подготовки ролика члены индийского НПК, а также сотрудники РЦНК и ряда молодежных организаций прошли парадом от расположенного в центре Нью-Дели мемориального комплекса "Ворота Индии" по главному проспекту индийской столицы Раджпатх с символикой фестиваля.
Были также продемонстрированы мультимедийные презентации, созданные другими странами-участниками XIX ВФМС.
"Мы все едем в Россию с большими ожиданиями, я всегда мечтал побывать в вашей стране, а тут такая возможность - познакомиться с Россией и увидеть молодых людей со всего мира", - сказал делегат Ришаб Сатхи.
Участники встречи договорились, что после возвращения индийской делегации из России, 28 октября в РЦНК состоится круглый стол "Будущее России и Индии в руках молодежи" в ходе которой делегаты поделятся впечатлениями от праздника молодежи в России.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В день его открытия в Москве состоится Международный парад студенчества, в то время как основные мероприятия пройдут в Олимпийском парке Сочи. Участниками форума станут молодые люди из 150 стран мира.