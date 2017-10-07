Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Молодежь Карачаево-Черкесии организовала акцию "КЧР поздравляет президента России"

Общество
7 октября, 16:18 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 7, октября. /ТАСС

Все желающие записывают видеоролики с поздравлениями Владимиру Путину и размещают их в соцсетях

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕРКЕССК, 7 октября. /ТАСС/. Массовая народная акция "Карачаево-Черкесия поздравляет президента России Владимира Путина с юбилеем", организованная молодежью, проходит в субботу в республике. Об этом сообщил ТАСС один из активистов, зампредседателя региональной молодежной организации "Ас-Алан" Алиса Магулаев.

СПЕЦПРОЕКТ

Куда и сколько раз ездил Путин и как часто становился самым влиятельным человеком

Спецпроект к дню рождения президента России

"Акцию поддержали все общественные организации республики, члены молодежных, спортивных объединений и трудовые коллективы республики. Люди записывают видеоролики с поздравлениями и размещают их в социальных сетях", - сказал Магулаев.

Инициативу молодежи поддержали и республиканские телеканалы, в эфире которых в течение дня участники акции могут поздравить президента с 65-летием. В центре Черкесска работает открытая студия телеканала "Архыз 24", куда приходят люди разных возрастов и профессий. В своих выступлениях отмечают, что в последние годы в России стабильная общественно-политическая ситуация, страна успешно развивается.

Одним из достижений страны в период правления Владимира Путина граждане называют то, что Россия укрепила позиции на мировой арене.

"Сейчас Россия - это сильная держава, с которой считаются в мире. Молодежь может и не помнит, какой была ситуация в стране в начале 2000 годов, но мы, пенсионеры, и люди средних лет застали это сложное время. Успехов и процветания нашей многонациональной стране. С днем рождения наш многоуважаемый президент!" - сказал житель Черкесска Олег Понамарев.

Поздравляя президента с юбилеем, многие жители КЧР также отмечали, что очень много позитивных изменений произошло за последние годы в республике: строятся новые школы, спортивные объекты, дороги, больницы, города и районы стали комфортнее для жизни.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Карачаево-Черкесия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
2
Пентагон не считает, что действия армии Асада при поддержке РФ приведут к поражению ИГ
3
Сурков и Волкер провели в Белграде переговоры о перемирии на востоке Украины
4
Биография президента России Владимира Путина
5
Экс-майор ВСУ: комплекс "Бук", из которого был сбит MH17, принадлежит Украине
6
ВКС РФ уничтожили в Сирии влиятельных полевых командиров ИГ
7
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама