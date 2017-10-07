Молодежь Карачаево-Черкесии организовала акцию "КЧР поздравляет президента России"

ЧЕРКЕССК, 7 октября. /ТАСС/. Массовая народная акция "Карачаево-Черкесия поздравляет президента России Владимира Путина с юбилеем", организованная молодежью, проходит в субботу в республике. Об этом сообщил ТАСС один из активистов, зампредседателя региональной молодежной организации "Ас-Алан" Алиса Магулаев.

"Акцию поддержали все общественные организации республики, члены молодежных, спортивных объединений и трудовые коллективы республики. Люди записывают видеоролики с поздравлениями и размещают их в социальных сетях", - сказал Магулаев.

Инициативу молодежи поддержали и республиканские телеканалы, в эфире которых в течение дня участники акции могут поздравить президента с 65-летием. В центре Черкесска работает открытая студия телеканала "Архыз 24", куда приходят люди разных возрастов и профессий. В своих выступлениях отмечают, что в последние годы в России стабильная общественно-политическая ситуация, страна успешно развивается.

Одним из достижений страны в период правления Владимира Путина граждане называют то, что Россия укрепила позиции на мировой арене.

"Сейчас Россия - это сильная держава, с которой считаются в мире. Молодежь может и не помнит, какой была ситуация в стране в начале 2000 годов, но мы, пенсионеры, и люди средних лет застали это сложное время. Успехов и процветания нашей многонациональной стране. С днем рождения наш многоуважаемый президент!" - сказал житель Черкесска Олег Понамарев.

Поздравляя президента с юбилеем, многие жители КЧР также отмечали, что очень много позитивных изменений произошло за последние годы в республике: строятся новые школы, спортивные объекты, дороги, больницы, города и районы стали комфортнее для жизни.