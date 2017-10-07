Самолет МЧС доставит новорожденного из Охи на лечение в Южно-Сахалинск

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Самолет Хабаровского авиационного спасательного выполнит экстренный санитарный рейс по маршруту "Южно-Сахалинск - Оха - Южно-Сахалинск" для помощи ребенку, сообщило в субботу главное управление МЧС по Сахалинской области.

"Ан-74 из Хабаровска заберет из Охи в областную клиническую больницу новорожденного ребенка. В полете его будут сопровождать врачи-реаниматологи из областного центра", - уточнили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что из аэропорта Хабаровска санитарный борт вылетел в 18:11 по сахалинскому времени (0:11 мск).