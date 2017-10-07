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Соотечественники РФ в Польше озабочены попыткой фальсификации истории революции 1917 года

Общество
7 октября, 16:43 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 7, октября. /ТАСС

По данным Союза организаций российских нацменьшинств в Польше, в республике проживают около 40 тыс. россиян

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ВАРШАВА, 7 октября. /ТАСС/. Проживающие в Польше российские соотечественники выразили озабоченность в связи с попытками фальсифицировать историю революции 1917 года. Соответствующее заявление содержится в тексте итоговой резолюции, которая была принята в субботу по итогам VIII Всепольской конференции организаций российских соотечественников на тему "100-летие русской революции: единение ради будущего".

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"Делегаты конференции выразили единое мнение, что среди соотечественников в Польше формируется широкое понимание характера революции, как величайшего события современной истории, с учетом всех его сложностей, - подчеркивается в документе. - Делегаты конференции выражают серьезную озабоченность в связи с попытками некоторых историков и политиков, как в России, так и за рубежом, фальсифицировать события 100-летней давности".

Большое внимание в ходе конференции было уделено также истории Второй мировой войны. В декларации делегаты отметили консолидирующую роль таких гражданских инициатив, как акция "Бессмертный полк" и других памятных мероприятий в честь Дня Победы.

"Конференция была единодушна во мнении о недопустимости нового раскола в диаспоре по политическим либо историческим основаниям. Делегаты выступают за дальнейшую консолидацию российской зарубежной общины и укрепления ее устойчивых связей с исторической Родиной", - указали они в итоговом документе.

Кроме этого участники конференции заявили об особом значении сохранения русского языка, русской истории и культуры, в первую очередь в молодежном крыле диаспоры. "Понимая важность преемственности поколений, делегаты считают необходимым активизировать деятельность молодежных объединений соотечественников и расширить формы и методы этой работы", - заявили они.

По данным Союза организаций российских нацменьшинств в Польше, в республике проживают около 40 тыс. россиян. В республике действуют семь официально зарегистрированных организаций российских соотечественников.

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