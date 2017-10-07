Эксперты: цифровые ресурсы помогают раскрытию туристического потенциала СКФО

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 октября. /ТАСС/. Привлечению туристов из регионов России и других стран в Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) может способствовать телевидение и другие цифровые ресурсы. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты - участники III всероссийского медиафестиваля "Восхождение", который проходил в Северной Осетии 5-6 октября.

Телекомпании СКФО, рассказывая о туристическом потенциале своих регионов, проводят телеуроки по географии, организуют всероссийские фестивали, экранизируют произведения национальных писателей и даже предлагают простым горожанам провести день в национальных костюмах. Руководители подразделений ГТРК и местных телекомпаний считают, что привлечь туристов из других стран и регионов РФ поможет участие во всероссийских и зарубежных проектах, а телевизионные уроки краеведения помогут жителям регионов Северного Кавказа лучше узнать свой округ.

Ранее заместитель гендиректора АО "Курорты Северного Кавказа" Рустам Тапаев сообщил журналистам, что специалисты считают именно телевидение и цифровые ресурсы наиболее эффективными каналами для продвижения СКФО как туристического региона.

Командное восхождение

ГТРК "Алания" несколько лет назад предложила провести в Северной Осетии фестиваль для телекомпаний СКФО, чтобы обмениваться опытом с коллегами и рассказывать о кавказских регионах. Руководство телерадиокомпании поддержало предложение, только мероприятие решили сделать сразу всероссийским.

"В Министерстве по делам Северного Кавказа нас также поддержали, сложилась мощная команда организаторов: и власть, и СМИ, и общество должны сегодня вместе работать, у нас задача одна - все работаем в интересах нашей страны, в том числе на развитие туризма, поддержку программ по сохранению этнокультурного разнообразия, природного наследия страны", - рассказал ТАСС руководитель ГТРК "Алания" Тимур Кусов.

В этом году на медиафестиваль, который проходил в третий раз, собрались более 100 журналистов, блогеров и фотографов из разных регионов России, а также из Южной Осетии. Кусов отметил, что для того, чтобы сделать качественный материал и убедить зрителя приехать в регион, авторам телепроектов надо самим замечать вокруг прекрасное.

"Мы в рутине новостей иногда не замечаем, что совсем рядом есть уникальные уголки, места, куда можно приезжать, привлекать туристов. Многие наши коллеги (посетив медиафестиваль) хотят приехать вновь с семьей", - добавил он.

Хорошие новости

Новости об интересных местах и национальных традициях, отметил в разговоре с корреспондентом ТАСС директор филиала ГТРК в Кабардино-Балкарии Владимир Битоков, привлекательны уже тем, что создают более позитивное настроение у зрителя, чем, например, новости о криминале.

"Давайте хоть иногда говорить, что наши курорты Приэльбрусья признаны одними из самых лучших в Европе, что где-то на Байкале человек может увидеть то, чего нет нигде в мире, а не думать, что завтра сделает очередной мировой злодей", - предложил он.

Битоков добавил, что программы, направленные на развитие туристического потенциала региона, являются для местных жителей телеуроками по краеведению. Проект, который реализует ГТРК "Кабардино-Балкария", так и называется - "Уроки географии".

"Как бы это ни звучало смешно, даже в Кабардино-Балкарии не все бывали в Приэльбрусье, особенно дети. Не все бывали на Голубых озерах или Чегемских водопадах. И в своих программах мы пытаемся им это показать, заинтересовать этим", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, в следующем году компания планирует запустить другой цикл передач - корреспонденты будут рассказывать о тех местах в регионе, которые связаны с мистикой и загадками. Например, о горной местности, где в 1940-х годах немцы искали Шамбалу.

Курортный телеканал

Канал "Архыз 24" продвигает курорты Карачаево-Черкесии уже одним названием: Архыз - это одна из самых известных достопримечательностей на Кавказе. Сейчас канал участвует в стратегии развития туризма в регионе. Комплекс мер, как показывает статистика, действует: в 2016 году регион посетили 1 млн туристов, в 2017 году ожидается рост турпотока на 20%.

"У нас одно направление - туризм, ремесла, национальные традиции. А с другой стороны, очень большая информационная составляющая. Мы видим, что повышается узнаваемость региона в целом, растет интерес к туризму", - рассказал ТАСС директор телеканала Станислав Беляков.

Телеканал проводит и специальные акции, например, фотовыставку работ о Кавказе. В этом году участники прислали свыше 3,5 тыс. работ из разных регионов СКФО, часть из них в настоящее время выставляется за рубежом. А в конце сентября, к 25-летию республики, журналисты предложили жителям региона провести целый день в национальных костюмах.

"Это люди обычных профессий: повар, воспитатель детского сада, работник банка. Журналист весь день проводил с человеком, снимал его, человек рассказывал о своих впечатлениях. Окружающие люди реагировали на костюмы, в банке клиенты даже больше тянулись к тому сотруднику, который был в костюме", - отметил собеседник.

Индустрия гостеприимству не научит

Руководитель ГТРК "Ингушетия" Берс Евлоев рассказал, что в этом году он попал в горы впервые за несколько лет и был удивлен тем, насколько улучшился сервис - есть канатная дорога, рестораны, бассейны, инфраструктура для семей с детьми и многое другое.

"Потом я привел туда съемочную группу, я передал им все свои эмоции. Мы понимаем, какой у нас есть (туристический) потенциал в плане памятников истории и архитектуры, природы - ведь это наш регион. Такое понятие как кавказское гостеприимство в горах очень сильно проявляется, и это отношение местного населения к туристам не наиграно. Я думаю, никакая туриндустрия не может научить людей такому, и мы делаем акцент на этом", - уточнил собеседник агентства.

На фестивале "Восхождение", например, сотрудники ГТРК "Ингушетия" представили телесюжет "Столовая гора". "Ребята сами прошли этот путь, по которому может пройти каждый турист, рассказали немножко о легендах (их там очень много, и их раньше рассказывали за столом) и о красотах", - рассказал Евлоеев.

Он добавил, что передачи о памятниках архитектуры, живой природе и другие сюжеты об Ингушетии за пару дней собирают тысячи просмотров на YouTube. В настоящее время в телекомпании думают о том, чтобы снять фильм по книге Идриса Базоркина "Из тьмы времен" (действие романа происходит в XIX-XX веках).

"Кавказу нужно показывать свою культуру, самобытность, великолепные памятники культуры и архитектуры. <…> Сервису на Кавказе, конечно, нужно еще учится - знать, чего хочет турист, потому что сюда приезжают отдохнуть, получить заряд положительных эмоций", - добавил собеседник агентства.

О фестивале

Фестиваль "Восхождение" проходил 5 и 6 октября на территории Северной Осетии. В нем приняли участие более 100 журналистов, в программу вошли посещение достопримечательностей региона и мастер-классы, а также экспертная сессия Министерства по делам Северного Кавказа России и АО "Курорты Северного Кавказа" на тему "Роль СМИ в продвижении туристического потенциала Северного Кавказа".

Фестиваль прошел при поддержке Министерства РФ по делам Северного Кавказа и главы Республики Северная Осетия - Алания. Организаторы - ФГУП "ВГТРК" и фонд "Посети Кавказ". Генеральный партнер - АО "Курорты Северного Кавказа".