На Москву обрушился ливень с градом

Сильный дождь обрушился в субботу на Москву. Ливень с градом затопил столичные дороги и пешеходные зоны, после чего на небе появилось яркое солнце и двойная радуга. Ранее синоптики предупреждали, что в субботу в Москве будет облачная, сырая и ветреная погода.

ТАСС собрал самые яркие фото непогоды от москвичей и гостей столицы из социальных сетей.

Я красивее дождя в жизни не видела!! #красиво #дождь #солнце #осень #патрики #москва #beautiful #rain #sun #autumn #moscow #city Публикация от Julia Trishanska (@veter_vgolove) Окт 7 2017 в 6:28 PDT

Бежишь опоздаваешь,ливень выстраивает преграды лужами,ветер сбивает ровный шаг,и вдруг.....ну как???кааааак не остановиться и не сделать кадр☔️ #айфонография #дождь Публикация от ФОТОГРАФирую людей Мск/Крск (@pjyli) Окт 7 2017 в 6:05 PDT

Под дождём#дождь #москва #ожидание #поддождём #россия #rain Публикация от Невероятные истории для всех! (@daddy_story) Окт 7 2017 в 7:14 PDT

На игру,Погода не помеха⚽️❤️ #москва #ливень #град #натренировку #футбол #проспектмира #селфи #зарулем #видизокна #авто #drive #autumn #priora #road #trip #football #selfie #rain #beard Публикация от RICH-D.O.G (@richoleg) Окт 7 2017 в 6:05 PDT

#nofilterneeded #NoFilter #SunnyRain #moscow #russia #москва #россия #дождь #солнце #безфильтров Публикация от Alex (@atxander) Окт 7 2017 в 6:34 PDT

Завораживает! Подписываемся ➡️ @na_vkus_i_cvet Не забываем комментировать! #облакабелогривыелошадки #небоналадони #небоголубое #облачка #кажетсядождьсобирается #облачность #облако #инстатаг #облачко #туман #тучи #небонебо #небеса #небонаднами #кажетсядождьначинается #пасмурно #небовогне #погода #туча #облака #небопоможетнам #небонадголовой #облачно #дождь #небонутые #небомореоблака #фотодня #небо #зябко Публикация от Владимир (@na_vkus_i_cvet) Окт 7 2017 в 6:37 PDT

Москва встретила дождём и двойной радугой ☔️☁️ #rainbow #rain #lightning #радуга #дождь #ливень #москва #moscow #trevel #tour #гастроли #природа #небо #nature Публикация от Andrey Korolev (@korolev_andrey_) Окт 7 2017 в 6:17 PDT

А из нашего окна радуга сейчас видна, да ещё и двойная#осень #дождь #очейочарованье #москва #лучшийгородземли #чудесарядом #природа Публикация от Рыжинка (@m_elena_m_) Окт 7 2017 в 6:21 PDT

Такое разное небо сегодня над Москвой ⛅️☔️#радуга #дождь #солнце #все#сразу Публикация от @mashutab2014 Окт 7 2017 в 6:21 PDT