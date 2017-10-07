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На Москву обрушился ливень с градом

Общество
7 октября, 17:36 UTC+3

ТАСС собрал самые яркие фото непогоды от москвичей и гостей столицы из социальных сетей

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

Сильный дождь обрушился в субботу на Москву. Ливень с градом затопил столичные дороги и пешеходные зоны, после чего на небе появилось яркое солнце и двойная радуга. Ранее синоптики предупреждали, что в субботу в Москве будет облачная, сырая и ветреная погода.

ТАСС собрал самые яркие фото непогоды от москвичей и гостей столицы из социальных сетей.

Я красивее дождя в жизни не видела!! #красиво #дождь #солнце #осень #патрики #москва #beautiful #rain #sun #autumn #moscow #city

Публикация от Julia Trishanska (@veter_vgolove)

Бежишь опоздаваешь,ливень выстраивает преграды лужами,ветер сбивает ровный шаг,и вдруг.....ну как???кааааак не остановиться и не сделать кадр☔️ #айфонография #дождь

Публикация от ФОТОГРАФирую людей Мск/Крск (@pjyli)

Под дождём#дождь #москва #ожидание #поддождём #россия #rain

Публикация от Невероятные истории для всех! (@daddy_story)

На игру,Погода не помеха⚽️❤️ #москва #ливень #град #натренировку #футбол #проспектмира #селфи #зарулем #видизокна #авто #drive #autumn #priora #road #trip #football #selfie #rain #beard

Публикация от RICH-D.O.G (@richoleg)

#nofilterneeded #NoFilter #SunnyRain #moscow #russia #москва #россия #дождь #солнце #безфильтров

Публикация от Alex (@atxander)

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Публикация от Владимир (@na_vkus_i_cvet)

Москва встретила дождём и двойной радугой ☔️☁️ #rainbow #rain #lightning #радуга #дождь #ливень #москва #moscow #trevel #tour #гастроли #природа #небо #nature

Публикация от Andrey Korolev (@korolev_andrey_)

А из нашего окна радуга сейчас видна, да ещё и двойная#осень #дождь #очейочарованье #москва #лучшийгородземли #чудесарядом #природа

Публикация от Рыжинка (@m_elena_m_)

Такое разное небо сегодня над Москвой ⛅️☔️#радуга #дождь #солнце #все#сразу

Публикация от @mashutab2014

 

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