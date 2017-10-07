На Москву обрушился ливень с градом

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Сильный дождь обрушился в субботу на Москву. Ливень с градом затопил столичные дороги и пешеходные зоны, после чего на небе появилось яркое солнце и двойная радуга. Ранее синоптики предупреждали, что в субботу в Москве будет облачная, сырая и ветреная погода.
ТАСС собрал самые яркие фото непогоды от москвичей и гостей столицы из социальных сетей.
Я красивее дождя в жизни не видела!! #красиво #дождь #солнце #осень #патрики #москва #beautiful #rain #sun #autumn #moscow #city
Бежишь опоздаваешь,ливень выстраивает преграды лужами,ветер сбивает ровный шаг,и вдруг.....ну как???кааааак не остановиться и не сделать кадр☔️ #айфонография #дождь
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Москва встретила дождём и двойной радугой ☔️☁️ #rainbow #rain #lightning #радуга #дождь #ливень #москва #moscow #trevel #tour #гастроли #природа #небо #nature
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Такое разное небо сегодня над Москвой ⛅️☔️#радуга #дождь #солнце #все#сразу