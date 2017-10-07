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Сотрудники МЧС спасли шесть человек на пожаре в жилом доме в Кемерове

Общество
7 октября, 17:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

По предварительной информации, возгорание возникло из-за неосторожности при курении

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Шесть человек спасены во время ликвидации пожара, произошедшего в жилом доме в Кемерове, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"Звонок о пожаре в оперативную службу поступил от жителей дома, они сообщили, что из окна квартиры на втором этаже идет дым. В квартире находился мужчина, ему требовалась помощь. Спасатели вынесли его на свежий воздух и передали врачам скорой помощи. Еще пять человек эвакуировали из квартир верхних этажей дома", - сказали в пресс-службе.

Возгорание было оперативно ликвидировано. Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.

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