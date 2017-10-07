В Могилевской области открыли памятный знак военным журналистам

МИНСК, 7 октября. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Памятный знак журналистам, которые внесли вклад в Победу в годы Великой Отечественной войны, открыли в субботу в городском парке Кличева Могилевской области.

Место установки скульптурной композиции выбрано не случайно. Местные леса в годы войны были центром партизанского движения. Здесь издавались подпольные партийные газеты "Голос партизана" и "За Родину".

К разработке идеи памятника подошли скрупулезно. Изучая местные архивы, исследователи нашли много исторических документов, что помогло в создании эскизов композиции. Наиболее информативным, ярким и творческим стал проект скульптора Александра Минькова, который и был реализован. Автор композиции разместил на постаменте из природного камня округлой формы устремляющиеся ввысь листовки из черного мрамора с названиями газет, издававшихся в партизанском крае. Здесь также размещена краткая историческая информация, а завершающим элементом композиции стало символическое перо.

Мощное идейное оружие

Как рассказала председатель Могилевского отделения Белорусского союза журналистов Светлана Шутова, газета "За Родину" выходила тиражом 500-1000 экземпляров с марта 1943 года и была мощным идейным оружием, сплотившим вокруг себя большой отряд партизанских журналистов. "Клише заголовков и иллюстраций мастерски вырезались на металле, отлитом из пуль, - сказала она. - Материалы статей набирались из литер, затем печатались на портативной печатной машинке". Издание выходило до августа 1956 года, сменив затем название на "Могилевскую правду".

"В годы Великой Отечественной войны журналисты всегда были в первых рядах, а пресса была инструментом, который убеждал, мобилизовывал людей на подвиг, самопожертвование", - сказал первый замминистра информации Белоруссии Игорь Луцкий на церемонии. По его словам, неоценим подвиг журналистов, воевавших "пером и фотоаппаратом и внесших свой вклад в общую победу".

Он отметил, что фотокорреспонденты запечатлели, донесли до современников героику и будни военного времени, а на Нюрнбергском процессе одними из вещественных доказательств преступлений нацистов были именно снимки военных фотокорреспондентов.

В десяти районах западной части Могилевской области, где наиболее широко было развернуто партизанское движение, за годы войны выпустили 420 номеров газет общим тиражом 160 тыс. экземпляров, более 200 тыс. различных листовок. С белорусской землей неразрывно связана судьба классика русской литературы XX века Константина Симонова, который в годы войны работал военным корреспондентом и бывал на местах боевых сражений в Могилевской области. Согласно завещанию писателя-фронтовика, его прах был развеян над Буйничским полем под Могилевом.