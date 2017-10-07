Сквер памяти героини Первой мировой войны Риммы Ивановой открыт в Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 7 октября. /ТАСС/. Мемориальный сквер памяти ставропольской героини Первой мировой войны, сестры милосердия Риммы Ивановой открыли в Михайловске, сообщает в субботу пресс-служба губернатора края.

"Событие приурочено к пятилетию благотворительного проекта "Меценаты - детям", в рамках которого социальная инфраструктура Михайловска пополнилась новыми важными объектами. В церемонии приняли участие полпред президента РФ в СКФО Олег Белавенцев, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, герои Российской Федерации, воспитанники кадетских образовательных учреждений, жители города и района", - сообщает пресс-служба.

СПЕЦПРОЕКТ Первая мировая война ТАСС вспоминает основные события и малоизвестные детали войны, которая первой в истории получила название мировой и до неузнаваемости изменила жизнь России.

Участники церемонии почтили минутой молчания память Риммы Ивановой, подвигу которой накануне исполнилось 102 года. На территории посвященного героической ставропольчанке сквера были высажены 650 деревьев.

Сквер разбит неподалеку от установленного здесь ранее памятника Римме Ивановой. Он является частью патриотического образовательно-воспитательного комплекса, который образуют мемориал "Слава российским адмиралам", памятник одному из руководителей контртеррористической операции на Северном Кавказе Герою России Герману Угрюмову и образовательный центр "Адмирал". "Скоро в комплекс войдет и гимназия для девочек "Милосердие". Строительство учреждения ведется на частные средства, работы планируется завершить в 2019 году", - рассказал инициатор проекта "Меценаты - детям" Аркадий Дранец.

Ставропольчанка Римма Михайловна Иванова (15 июня 1894 года - 9 сентября 1915 года) - единственная в России женщина, награжденная офицерским военным орденом Святого Георгия 4-й степени.

В Первую мировую войну была направлена в госпиталь на территории Ставрополья, в январе 1915 года добровольно ушла на фронт. В сентябре 1915 года под жестким натиском врага Римма Иванова подняла в контратаку роту 105-го Оренбургского пехотного полка, в которой во время боя были убиты или ранены все командиры. Противник был отброшен, однако сама Римма получила смертельное ранение. Об этом подвиге узнала вся страна, а сестру милосердия из Ставрополя называли "российской Жанной д’Арк".