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В Томске заложили аллею памяти ветеранам гражданской обороны

Общество
7 октября, 18:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Региональные "Российский союз спасателей" и МЧС стали инициаторами проекта

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Аллея памяти ветеранам гражданской обороны заложена в Томске, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

"4 октября исполнилось 85 лет со дня образования гражданской обороны страны. В честь юбилея в Лагерном саду Томска заложена аллея памяти ветеранам. Инициаторами проведения акции стали Томское региональное отделение "Российский союз спасателей" и Главное управление МЧС России по Томской области", - сказали в ведомстве.

Для посадки были выбраны сибирские кедры. Саженцы деревьев предоставила местная жительница.

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