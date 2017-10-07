В Томске заложили аллею памяти ветеранам гражданской обороны

Надаль сыграет с Кирьосом в финале теннисного турнира в ПекинеСпорт 7 октября, 18:33
Фернандес и Рауш дебютировали за сборную России по футболуСпорт 7 октября, 18:24
Конькобежец Кулижников выиграл забег на 500 м на предсезонном турнире в ИнцеллеСпорт 7 октября, 18:21
Сборная ЮАР обыграла команду Буркина-Фасо в матче отбора ЧМ-2018Спорт 7 октября, 18:04
Трамп удивился, увидев хорошую статью в WP о своих избирателяхМеждународная панорама 7 октября, 17:42
На Москву обрушился ливень с градомОбщество 7 октября, 17:36
Несколько человек пострадали из-за наезда автомобиля на людей перед музеем в ЛондонеПроисшествия 7 октября, 17:16
Столбова и Климов заняли третье место на турнире по фигурному катанию в ФинляндииСпорт 7 октября, 17:04
Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию в Сирии, подготовку саммитов СНГ и ЕврАзЭСПолитика 7 октября, 16:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Аллея памяти ветеранам гражданской обороны заложена в Томске, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.
"4 октября исполнилось 85 лет со дня образования гражданской обороны страны. В честь юбилея в Лагерном саду Томска заложена аллея памяти ветеранам. Инициаторами проведения акции стали Томское региональное отделение "Российский союз спасателей" и Главное управление МЧС России по Томской области", - сказали в ведомстве.
Для посадки были выбраны сибирские кедры. Саженцы деревьев предоставила местная жительница.