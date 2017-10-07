В Томске заложили аллею памяти ветеранам гражданской обороны

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Аллея памяти ветеранам гражданской обороны заложена в Томске, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

"4 октября исполнилось 85 лет со дня образования гражданской обороны страны. В честь юбилея в Лагерном саду Томска заложена аллея памяти ветеранам. Инициаторами проведения акции стали Томское региональное отделение "Российский союз спасателей" и Главное управление МЧС России по Томской области", - сказали в ведомстве.

Для посадки были выбраны сибирские кедры. Саженцы деревьев предоставила местная жительница.