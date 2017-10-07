В кафе Тимати к юбилею Путина приготовили бургеры из любимых ингредиентов президента

Каждый, кто попробует "президентский" бургер, получает в подарок футболку с портретом главы государства. Рэпер призывает россиян надевать их и выкладывать фото с поздравлениями российскому лидеру в соцсетях. © Михаил Почуев/ТАСС

Тимати отметил, что над составом сэндвича думали шеф-повара всей сети бургерных: они изучили множество интервью президента в открытых источниках, где он приводит варианты своего каждодневного меню. © Михаил Почуев/ТАСС

Певец отметил, что не знает, как российский лидер относится к фаст-фуду и пробовал ли когда-нибудь бургеры, но точно уверен, что Путин "поддерживает российский продукт гораздо больше, чем западные сети быстрого питания". © Михаил Почуев/ТАСС

По словам Тимати, вопреки распространенному мнению, бургер не имеет американского происхождения. Рэпер отметил, что россияне ежедневно употребляют в пищу мясные продукты, овощи и хлеб, а "бургер состоит в точности из таких же ингредиентов". © Михаил Почуев/ТАСС

Каждый, кто попробует "президентский" бургер, получает в подарок футболку с портретом главы государства. Рэпер призывает россиян надевать их и выкладывать фото с поздравлениями российскому лидеру в соцсетях. © Михаил Почуев/ТАСС

Тимати отметил, что над составом сэндвича думали шеф-повара всей сети бургерных: они изучили множество интервью президента в открытых источниках, где он приводит варианты своего каждодневного меню. © Михаил Почуев/ТАСС

Певец отметил, что не знает, как российский лидер относится к фаст-фуду и пробовал ли когда-нибудь бургеры, но точно уверен, что Путин "поддерживает российский продукт гораздо больше, чем западные сети быстрого питания". © Михаил Почуев/ТАСС

По словам Тимати, вопреки распространенному мнению, бургер не имеет американского происхождения. Рэпер отметил, что россияне ежедневно употребляют в пищу мясные продукты, овощи и хлеб, а "бургер состоит в точности из таких же ингредиентов". © Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Повара сети кафе рэпера Тимати к юбилею российского лидера Владимира Путина приготовили специальные бургеры. Слоган новой линейки — "Мощный. Сочный. Президентский", блюдо полностью приготовлено из любимых ингредиентов президента. Корреспондент ТАСС побывал на презентации бургера и узнал, почему лейбл "Black Star" выбрал такой оригинальный способ поздравить главу государства

7 октября 2017 года президенту РФ Владимиру Путину исполняется 65 лет. Путин в 19-й раз отмечает день рождения на высших постах в стране. В прошлые годы глава государства, как правило, никак не выделял день своего рождения среди обычных рабочих будней, проводя его за работой.

Любимые ингредиенты президента

С самого утра у дверей кафе Тимати на Цветном бульваре выстроилась очередь из желающих попробовать "президентский" бургер. Команда "Black Star" в виде эксперимента расширила ассортимент кафе, включив в него бургер из любимых ингредиентов Путина. Рецепт сэндвича хранился в секрете вплоть до дня рождения российского лидера. Со слов разработчиков известно только то, что он должен стать самым "сочным" и "мощным" в линейке. Попробовать бургер можно в день рождения Путина и в течение следующих двух недель: после этого будет приниматься решение о его постоянном присутствии в меню сети бургеров.

"Я от всей души поздравляю с юбилеем сильного уверенного лидера с твердым характером, который ведет страну к процветанию сквозь критику и обсуждения. Владимир Владимирович, дай бог вам долгих лет жизни и здоровья вести страну правильным курсом. Мы вас любим, уважаем и в вас верим", - поздравил рэпер с юбилеем российского лидера.

После этого посетителям кафе представали новый "президентский" бургер и, наконец, раскрыли его рецепт, который включает две котлеты из говядины, копченую индейку, смородиновый джем, сыры "Чеддер" и "Сулугуни", овощи и чесночный соус с хреном.

В беседе с корреспондентом ТАСС Тимати отметил, что над составом сэндвича думали шеф-повара всей сети бургерных: для этого они изучили множество интервью Путина в открытых источниках, где он приводит варианты своего каждодневного меню. "Для этого достаточно задать в поисковых интернет- системах фразу "что ест Путин". Хочу отметить, что питается он сбалансированно, и в его рацион входит много растительной пищи. В нашем бургере — лучшее из того, что любит президент", - сказал он.

Полностью отечественного производства

Тимати продемонстрировал приготовление сэндвича и рассказал о его ингредиентах. Особое внимание уделяется укладке бургера — важно соблюсти правильную очередность ингредиентов, чтобы они полностью раскрыли свой вкус.

Разработчики позаботились и том, чтобы бургер включал только продукты российского производства. Мясо и овощи привезли из отечественных ферм, над приготовлением сыров также трудились российские сыроварни, рассказывает рэпер.

"У нас краснодарские помидоры, крымский лук, тульский сыр, который по качеству ничуть не уступает европейскому. Даже мельчайшие ингредиенты, будь то хрен, чеснок или ягоды для джема, доставлены из разных уголков страны. Я не знаю, как Владимир Владимирович относится к фаст-фуду и пробовал ли когда-нибудь бургеры, но я точно уверен, что он поддерживает российский продукт гораздо больше, чем западные сети быстрого питания", - подчеркнул собеседник агентства.

Ничего общего с Америкой

По словам Тимати, вопреки распространенному мнению, навязанному крупными мировыми сетями быстрого питания, бургер не имеет американского происхождения. Также родиной этого блюда не является немецкий город Гамбург, в честь которого получила название жареная котлета, помещенная в разрезанную пополам булку (гамбургер).

"Бургеру не менее ста лет, и изобрели его, как ни странно, англичане. Растущая популярность этого блюда привела к тому, что так или иначе все хотели быть причастными к его изобретению. В частности, американцы, которые до сих пор приписывают себе фундаментальный вклад в его изобретение", - подчеркнул собеседник агентства.

С развитием сетей общественного питания варианты приготовления и подачи этого вида сэндвича претерпели много изменений. Его готовят из птицы, морепродуктов, подают с сыром, овощами, фруктами и разными видами соусов. Добавляют зелень, орехи, цукаты и даже ягодное варенье.

Обрел популярность бургер и в России — сейчас практически во всех заведениях питания любого уровня можно встретить в меню это блюдо. "Это как футбол или хоккей: их не придумали в России, тем не менее, это национальные виды спорта. Также ситуация с фастфудом и бургерами, которые имеют все шансы стать национальным блюдом. Это стиль жизни людей, которые находятся в постоянном движении, но тем не менее предпочитают питаться вкусно, быстро и без вреда для здоровья", - подчеркнул собеседник агентства.

Предвосхищая вопрос о полезности этого блюда, рэпер отметил, что россияне каждый день употребляют в пищу мясные продукты, овощи и хлеб. "Бургер состоит в точности из таких же ингредиентов. Это лучшая пищевая комбинация для того, чтобы прийти быстро и вкусно покушать", - добавил он.

Поздравительная эстафета

Каждый, кто попробует "президентский" бургер, получает в подарок футболку с портретом главы государства. Рэпер призывает россиян надевать футболки и выкладывать фото с поздравлениями Путину в соцсетях.

"Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо за мирное небо и ваш каждодневный труд. Вы — лучший президент в мире", - сказала посетительница кафе москвичка Ольга Егорова.

Студенты Алексей Прокофьев и Иван Жидков пожелали Путину "долголетия и нескончаемой силы духа в борьбе за мирное небо над головой".

Присоединился к поздравлениям баскетболист Иван Стаханов. "От всей души вас поздравляю! Вы — авторитет для всех нас, пример чести и достоинства. Долгих лет жизни, Россия с вами", - заключил собеседник агентства.